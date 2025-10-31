Η Ασφαλιστική Αγορά στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης μεταμόρφωσης και προσαρμογής στις νέες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών (HALA) αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Σύλλογος μας δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκροτήσει, να ενισχύσει και να αναδείξει τον θεσμό του Ασφαλιστικού Πραγματογνώμονα, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο κρίκο της ασφαλιστικής αλυσίδας.

του Σίμου Μασέλη, Προέδρου HALA (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025)

Σήμερα, ο HALA εκπροσωπεί πενήντα (50) πιστοποιημένους πραγματογνώμονες, οι οποίοι αποτελούν εγγύηση επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής ακεραιότητας. Τα μέλη μας είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε τεχνικά, οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα, μέσα και από εξειδικευμένα προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ). Παράλληλα, η συνεργασία μας με τη FUEDI και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει εξασφαλίσει Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση για όλους του συναδέλφους του Συλλόγου μας, αποδεικνύοντας ότι η τεχνογνωσία των μελών του HALA ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η δράση μας δεν περιορίζεται στη διαχείριση ζημιών. Οι πραγματογνώμονες του HALA αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Ασφάλισης σε όλο το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας: από την ασφάλιση περιουσίας και αστικής ευθύνης, έως την κάλυψη απώλειας κερδών, μεταφορών εμπορευμάτων, κτιριακών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ασχολούμαστε με νέους κρίσιμους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια, που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Το πεδίο εφαρμογής του έργου μας είναι εξαιρετικά ευρύ: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εμπορικά καταστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λοιπές μορφές ενέργειας, τεχνολογία, ναυτιλία, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι κατοικίες. Είμαστε παρόντες τόσο για μεμονωμένους κινδύνους όσο και για φυσικές καταστροφές μεγάλης κλίμακας, όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί. Μέσα από συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις και συνεργασίες με θεσμικούς φορείς της αγοράς (ΕΕΑΕ, ΣΕΜΑ, ΠΟΑΔ, HARIMA), ο HALA αναδεικνύει σταθερά τη βαρύτητα της ασφάλισης και τη συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Ως Σύλλογος θεωρούμε επιτακτική την ενίσχυση της χρήσης τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην άσκηση του έργου μας. Ήδη οι πραγματογνώμονες αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία όπως τρισδιάστατη αποτύπωση ζημιών (3D scanning), drones για την επιθεώρηση δύσβατων περιοχών, ψηφιακούς χάρτες GIS, αλλά και εξειδικευμένα λογισμικά εκτίμησης κόστους. Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει νέους δρόμους: ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, κατηγοριοποίηση περιστατικών, πρόβλεψη εξελίξεων και σεναρίων ζημιών. Όλα αυτά μεταφράζονται σε ταχύτερη και ακριβέστερη ανταπόκριση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και, τελικά, καλύτερη εμπειρία για τον ασφαλισμένο.

Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να συνοδευτεί από θεσμική και οικονομική αναγνώριση. Οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων παραμένουν στάσιμες εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, παρά την αλματώδη αύξηση των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας του έργου μας. Ο ασφαλιστικός πραγματογνώμονας δεν είναι ένας τυπικός εκτελεστής διαδικασιών, αλλά ο ανεξάρτητος επιστήμονας που διασφαλίζει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στον κρίσιμο μηχανισμό της ασφάλισης. Η δίκαιη και άμεση αναπροσαρμογή των αμοιβών αποτελεί ζήτημα ουσίας, αλλά και σεβασμού προς τον θεσμό που υπηρετούμε.

Η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρίκων της ασφαλιστικής αλυσίδας – από την ασφαλιστική εταιρεία έως τον ασφαλισμένο – είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους της Ασφάλισης. Σε αυτή την αλυσίδα, ο ρόλος του πραγματογνώμονα είναι αδιαπραγμάτευτος και πρέπει να αναγνωριστεί θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά.

Ο HALA δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, επιστημονικότητα και όραμα. Μέσα από την εκπαίδευση των μελών μας, τη συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, θα παραμείνουμε στρατηγικός εταίρος στην κοινή μας προσπάθεια: να αναβαθμίσουμε τον θεσμό της Ασφάλισης και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς αυτόν.

Το μέλλον της Ασφαλιστικής Αγοράς στην Ελλάδα είναι συνυφασμένο με τον ρόλο των πραγματογνωμόνων. Και σε αυτό το μέλλον, ο HALA θα συνεχίσει να είναι παρών, ως θεματοφύλακας κύρους, αξιοπιστίας και προόδου.