Σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία του τμήματος General Insurance (Γενικών Ασφαλίσεων) της American International Group (AIG) έρχονται στο προσκήνιο, με τον Jon Hancock να αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από την 1η Δεκεμβρίου σύμφωνα με δημοσίευμα του insurancejournal. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της αιφνίδιας αποχώρησης του John Neal, ο οποίος επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου της AIG και επικεφαλής του General Insurance την ίδια ημερομηνία.

Ο John Neal, πρώην CEO των Lloyd’s of London, συμφώνησε «αμοιβαία» να μην ενταχθεί στην AIG επικαλούμενος «προσωπικές συνθήκες», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η πρόσληψή του είχε ανακοινωθεί μόλις τον Ιούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2025 που ο Neal προσλαμβάνεται σε υψηλόβαθμη θέση την οποία τελικά δεν καταλαμβάνει, καθώς είχε προηγουμένως διοριστεί σε ρόλο παγκόσμιου CEO Reinsurance στην Aon.

Την κενή θέση καλύπτει άμεσα ο Jon Hancock, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν CEO Διεθνών Ασφαλίσεων. Με τον νέο του ρόλο ως CEO του General Insurance, ο Hancock θα επιβλέπει τις επιχειρήσεις Εμπορικών Ασφαλίσεων Βόρειας Αμερικής και Διεθνών Ασφαλίσεων, καθώς και το χαρτοφυλάκιο Παγκόσμιων Ατομικών Ασφαλίσεων.

Στο πλαίσιο της νέας ιεραρχίας, στελέχη κλειδιά όπως οι co-presidents λιανικής εμπορικής ασφάλισης στη Βόρεια Αμερική, Allison Cooper και Barbara Luck, ο πρόεδρος χονδρικής Lou Levinson, ο παγκόσμιος επικεφαλής ανάληψης κινδύνων Chris Flatt και η παγκόσμια επικεφαλής αποζημιώσεων Julie Chambers, θα αναφέρονται πλέον απευθείας στον Hancock.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ανακατατάξεων για τη μονάδα General Insurance, η οποία πρόσφατα είδε την αποχώρηση του Don Bailey, επικεφαλής εμπορικών ασφαλίσεων στη Βόρεια Αμερική, λόγω συνταξιοδότησης για λόγους υγείας. Επιπλέον, υπήρξε και η συνταξιοδότηση του David McElroy, πρώην προέδρου της μονάδας, ο οποίος αντιμετώπισε νομικά ζητήματα σχετικά με φερόμενη σεξουαλική επίθεση.

Παράλληλα με τις εσωτερικές αναταράξεις, η AIG προχώρησε τον περασμένο μήνα σε μια σημαντική συμφωνία με την Everest Group, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα ανανέωσης της επιχείρησης λιανικής εμπορικής ασφάλισης της Everest, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο General Insurance.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AIG, Peter Zaffino, θα συνεργαστεί με το διοικητικό συμβούλιο για να καθορίσουν τη μελλοντική οργανωτική δομή της εταιρείας, εν μέσω αυτής της σειράς αλλαγών στην κορυφή.