Ένας από τους πλέον δραστήριους Έλληνες της διεθνούς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο Insurance Forum “Athens Edition”.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο των SRS Group of Companies και Agora Insurance, εταιρειών που ανήκουν στον διεθνή όμιλο Ardonagh, μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες πλατφόρμες ασφαλιστικής διανομής παγκοσμίως.

Ο κ. Αντωνόπουλος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ασφάλισης και της αντασφάλισης, με διεθνή πορεία σε κορυφαίους οργανισμούς όπως οι Willis Re, Aon Benfield, Guy Carpenter και Crum & Forster (Fairfax Group). Ξεκίνησε την καριέρα του στη Νέα Υόρκη, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου ίδρυσε αντασφαλιστική μεσιτική εταιρεία που εξελίχθηκε σε ισχυρή πλατφόρμα με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

Το 2019 ίδρυσε τον όμιλο SRS, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέκτησε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά αντασφάλισης. Το 2023, μετά από έντονη αναπτυξιακή πορεία, ο όμιλος εντάχθηκε στον διεθνή όμιλο Ardonagh, με τον ίδιο να παραμένει στη θέση του CEO. Στη συνέχεια προχώρησε στη δημιουργία της Agora Insurance, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στην ελληνική αγορά. Σήμερα, το Ardonagh Greece αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική διαμεσολαβητική πλατφόρμα στη χώρα.

Ο κ. Αντωνόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το University of Indianapolis και διαθέτει σημαντικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις, όπως Associate in Reinsurance (ARe) και Certified Property & Casualty Underwriter (CPCU), καθώς και ασφαλιστικές άδειες Class A & C. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει έντονη κοινωνική παρουσία. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Make-A-Wish Ελλάδος και ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής του οργανισμού. Σε αναγνώριση της προσφοράς του, έχει θεσπιστεί το “Wish Maker Award” στο όνομά του, το οποίο απονέμεται σε προσωπικότητες που προάγουν την έννοια της προσφοράς και της ελπίδας. Γεννημένος στο Queens της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες και με διπλή υπηκοότητα, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος συνδυάζει διεθνή εμπειρία, επιχειρηματικό όραμα και έντονη κοινωνική ευαισθησία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, αναμένεται να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, τον ρόλο της ρύθμισης αλλά και τις τάσεις συγκέντρωσης και εξαγορών στον κλάδο.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος θα συμμετάσχει στο keynote discussion με τίτλο «The Regulation Roadmap – How European Policy is Redefining Risk in the Greek Market». Η συζήτηση θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις επηρεάζουν τη διαχείριση κινδύνων και τη διασυνοριακή σταθερότητα στις ασφαλιστικές αγορές. Στο πάνελ θα συμμετάσχει επίσης ο Giannis Skiadaresis, Area Coordinator of Disaster Resilience της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Nicholas Morakis, Chief Editor της Morax Media.

Πληροφορίες για συμμετοχή στο συνέδριο θα βρείτε εδώ