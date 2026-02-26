Με επίκεντρο την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής σταθερότητας, το πρώτο Insurance Forum Athens Edition, από την Morax Media και την Tsomokos Communications, συγκεντρώνει αύριο στο ξενοδοχείο Grande Bretagne υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρείν και της ασφαλιστικής αγοράς. Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές, ο Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Chief Information & Processes Transformation Officer της ERGO Insurance και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης αλλαγής στην Ασφάλιση

Ο κ. Χατζησυμεών θα λάβει μέρος στο πάνελ με τίτλο «The AI-Driven Insurance Model: Redefining Cost, Risk, and Customer Trust», το οποίο θα διεξαχθεί στην αίθουσα Ballroom μεταξύ 11:50 – 12:25.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η σύγκλιση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των δικτύων επόμενης γενιάς μετασχηματίζει τον κλάδο, μετατρέποντας τη διαχείριση κινδύνων από μια στατική μέτρηση σε μια δυναμική και προληπτική στρατηγική σε πραγματικό χρόνο. Μαζί με άλλους ηγέτες του κλάδου, ο κ. Χατζησυμεών θα αναλύσει πώς η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει το κόστος, τον κίνδυνο και, κυρίως, την εμπιστοσύνη των πελατών.

Ο Κωνσταντίνος Χατζησυμεών διαθέτει εκτενή εμπειρία στην ηγεσία Πληροφορικής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε πολυεθνικά περιβάλλοντα. Πριν την ένταξή του στην ERGO Insurance το 2022, κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις στη Nestlé, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Digital Transformation Director στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Ελβετία, καθώς και του CIO για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Φυσική και την Πληροφορική.

Tο Athens Insurance Forum στοχεύει στην αποκωδικοποίηση των δυναμικών που οδηγούν την αγορά σε ενοποίηση και στην αξιολόγηση των νέων καναλιών διανομής, παρέχοντας στους ηγέτες του κλάδου τη διορατικότητα που απαιτείται για τη διασφάλιση του μέλλοντος.

Την εκδήλωση Insurance Forum θα τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από τον πολιτικό, ρυθμιστικό και επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων οι:

