Η NAK Insurance Brokers, μέλος του Ομίλου Ευρώπη Holdings, ανακοινώνει την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας, με την ένταξη του κ. Κωνσταντίνου Μεγαλοοικονόμου στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας.

Ο κ. Μεγαλοοικονόμου διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας αναλάβει ρόλους στρατηγικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, FP&A, κεφαλαιακής διαχείρισης και εταιρικών συναλλαγών (M&A).

Πριν την ένταξή του στη NAK Insurance Brokers, ο κ. Μεγαλοοικονόμου είχε διατελέσει Head of Strategic Finance and Capital Management στην Εθνική Ασφαλιστική, Senior M&A Manager στην PIB Group, Manager – Deal Advisory και Finance Transformation στην KPMG UK, ενώ για περισσότερα από δέκα χρόνια εργάστηκε στην AIG τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ανώτερες θέσεις FP&A και Finance business partnering, αποκτώντας βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και της εταιρικής λειτουργίας μεγάλων οργανισμών.

Η ένταξη του κ. Μεγαλοοικονόμου στη NAK Insurance Brokers συμπίπτει με ένα κομβικό ορόσημο για την εταιρεία, καθώς η NAK Insurance Brokers αποτελεί πλέον μέλος της Ευρώπη Holdings. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το θεσμικό και κεφαλαιακό αποτύπωμα της NAK Insurance Brokers, δημιουργώντας ισχυρές συνέργειες, σταθερό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και νέες προοπτικές στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Insurance Brokers, κ. Νίκος Κατσιμπέρης, σημείωσε «Η ανάληψη της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή από τον Κωνσταντίνο Μεγαλοοικονόμου αποτελεί στρατηγική επιλογή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διεθνής του εμπειρία, η βαθιά γνώση του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και η συμμετοχή του σε σύνθετα έργα εταιρικού μετασχηματισμού ενισχύουν ουσιαστικά τη διοικητική μας ομάδα. Σε συνδυασμό με τη νέα εποχή που σηματοδοτεί η ένταξή μας στην Ευρώπη Holdings, θέτουμε στέρεες βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διαφάνεια και δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας.»

Ο κ. Μεγαλοοικονόμου είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στη Χρηματοοικονομική, την Εταιρική Χρηματοδότηση και τις Επενδύσεις από το Alba Graduate Business School και Executive MBA από το Cass Business School.