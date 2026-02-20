Σαν ομιλητής στο πρώτο Insurance Forum Athens Edition θα συμμετάσχει ο Κωνσταντίνος Ρούσσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Π.Ε. και Sales Director στην Allianz ER. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, αποτελώντας μια κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ασφαλιστικό οικοσύστημα της χώρας.

Ο κ. Ρούσσης, με μακρόχρονη πορεία στον κλάδο από το 2000 και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, θα συμβάλει στις εργασίες του συνεδρίου αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό του κλάδου. Διαθέτοντας την εμπειρία του ως Διευθυντής Πωλήσεων και έχοντας διατελέσει Branch Manager και Περιφερειακός Διευθυντής, η συμμετοχή του αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες στρατηγικές γνώσεις (insights) για την ανάπτυξη των δικτύων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κλάδου.

Το συνέδριο εστιάζει σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

• Προσαρμογή (ADAPT): Ανάλυση των ρυθμιστικών αλλαγών και των μακροοικονομικών δυναμικών που αναδιαμορφώνουν τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

• Ευθυγράμμιση (ALIGN): Στρατηγικές για την προστασία των ισολογισμών, την προσέλκυση ταλέντων και την κάλυψη των κενών στην επαγγελματική αστική ευθύνη και τους κυβερνοκινδύνους (cyber risk).

• Διασφάλιση (SAFEGUARD): Διαχείριση κινδύνων και οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας σε μια εποχή γεωπολιτικής και κλιματικής αβεβαιότητας.

O κ. Ρούσσης θα εκπροσωπήσει το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μεταφέροντας τον παλμό της αγοράς και τις ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου.

Το Insurance Forum Athens Edition φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, ρυθμιστικές αρχές και πρωτοπόρους του κλάδου, με στόχο τη μετάβαση από την απλή συναλλακτική δραστηριότητα σε ένα μέλλον προληπτικού μετασχηματισμού.