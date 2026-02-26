Στο πρώτο Insurance Forum Athens Edition, το οποίο πραγματοποιείται αύριο στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, συμμετέχει ως διακεκριμένος ομιλητής ο Πάνος Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κ. Ξένος θα συμμετάσχει στην ενότητα “The Value Alignment: Building a Collaborative Future for Healthcare and Insurance” που επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα του κλάδου υγείας, όπως:

• Η αντιμετώπιση του κύκλου των αυξανόμενων κοστών νοσηλείας και των αντίστοιχων αυξήσεων στα ασφάλιστρα.

• Η χάραξη μιας βιώσιμης πορείας προς τη διαφάνεια και την προσιτή ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Η συμμετοχή του κ. Ξένου αναδεικνύει την ακαδημαϊκή συμβολή στον στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα. Με διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακές σπουδές στο Boston University, ο Πάνος Ξένος διαθέτει εκτενή ερευνητική εμπειρία στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητα ασφαλιστικών οργανισμών και ιδρυμάτων υγείας, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων νοσηρότητας και τη φερεγγυότητα ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων.

Το Forum αποτελεί μια νέα πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου που συγκεντρώνει ηγετικά στελέχη, ρυθμιστικές αρχές και πρωτοπόρους του κλάδου για να συζητήσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής επιτάχυνσης, της κλιματικής αστάθειας και των γεωπολιτικών αλλαγών. Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από την Morax Media SA και την Tsomokos SA.

Την εκδήλωση Insurance Forum θα τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από τον πολιτικό, ρυθμιστικό και επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων οι:

