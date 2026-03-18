Η πρόσφατη τοποθέτηση του Emmanuel Macron σχετικά με την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον Στενά του Ορμούζ αναδεικνύει έναν ως κρίσιμο παράγοντα τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η δήλωσή του ότι η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις αλλά θα συμβάλει σε ένα μελλοντικό σύστημα συνοδείας πλοίων «όταν η κατάσταση θα έχει ηρεμήσει» υπογραμμίζει τη μετάβαση από τη στρατιωτική διαχείριση στην οικονομική σταθεροποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση αποτελεί βασικό εργαλείο για την επανεκκίνηση του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ναυτιλία, ειδικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως το Ορμούζ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ασφαλιστική κάλυψη για να συνεχίσει να λειτουργεί. Χωρίς αυτήν, το κόστος μεταφοράς εκτοξεύεται ή οι μεταφορές διακόπτονται πλήρως.

Η τρέχουσα σύγκρουση που εμπλέκει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση ότι ένα περιφερειακό σοκ μπορεί να επηρεάσει αλυσιδωτά τα ναυτιλιακά δρομολόγια, τις τιμές εμπορευμάτων, τις αεροπορικές διαδρομές και την εκτέλεση συμβολαίων. Τα Στενά του Ορμούζ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα: σύμφωνα με την U.S. Energy Information Administration, το 2024 διέρχονταν περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως (περίπου 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης), ενώ και σημαντικό ποσοστό του LNG περνά από εκεί. Υπάρχουν ελάχιστες εναλλακτικές σε περίπτωση αποκλεισμού. Στις αρχές του 2026, καταγράφηκε σοβαρή επιδείνωση των συνθηκών ναυσιπλοΐας: συμφόρηση, πλοία που αναζητούσαν καταφύγιο και αυξημένος κίνδυνος επιθέσεων. Πάνω από 750 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στην περιοχή, με πολλές εταιρείες να αποφεύγουν τη διέλευση.

Η αναφορά του Macron σε ένα σύστημα συνοδείας πλοίων συνδέεται άμεσα με τη μείωση του ρίσκου, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την επανενεργοποίηση ασφαλιστικών συμβολαίων.

Παράλληλα, η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ κρίσης και ανάκαμψης, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις να αναλάβουν ξανά δραστηριότητα με διαχειρίσιμο ρίσκο. Η αποκλιμάκωση και οι διπλωματικές επαφές με το Ιράν, που επίσης τόνισε ο Macron, ενισχύουν το περιβάλλον εμπιστοσύνης που απαιτείται για την επιστροφή των ασφαλιστικών αγορών.

Συνολικά, η δήλωση του Γάλλου προέδρου δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική ουδετερότητα, αλλά αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης ως καταλύτη για τη σταθερότητα και την επανεκκίνηση της διεθνούς οικονομίας μετά από μια κρίση