Πρεμιέρα έκανε το πρώτο επεισόδιο του «Και Αν Συμβεί;» για το 2026, με καλεσμένο τον κύριο Λάμπρο Αποστολιώτη, Πρόεδρο του ΠΣΑΣ, σε μια συζήτηση που αγγίζει την καρδιά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Θέμα επεισοδίου:

«Και Αν Συμβεί… να Πάρουν Θέση οι Σύμβουλοι;»

Στο επεισόδιο συζητήθηκε:

• το «δικαίωμα συμβολαίου»

• τις σχέσεις εταιρειών – διαμεσολαβητών

• τον ρόλο του συμβούλου στη νέα εποχή

• τις προκλήσεις και το μέλλον της αγοράς

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γύρισμα πραγματοποιήθηκε τέλος Δεκεμβρίου, πριν τη σημαντική απόφαση του ΣτΕ για τις μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

Για τον λόγο αυτό, σύντομα θα ακολουθήσει έκτακτο επεισόδιο με πλήρη ανάλυση των νέων εξελίξεων.

Δείτε / ακούστε το επεισόδιο:

YouTube: https://youtu.be/3Wx1hOxGTCQ

Spotify: https://shorturl.at/VrEoX