Στο πλαίσιο των οργανωτικών αλλαγών της Interamerican ο Μανώλης Κούτης αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στις Υπηρεσίες της Υγείας, στη θέση του Business Development Manager Health Services Ecosystem από τις 2 Μαρτίου 2026.

Με 34 χρόνια πορείας στην Εταιρεία και πολυετή εμπειρία σε ρόλους ευθύνης, ο Μανώλης έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη συνοχή του Δικτύου Πωλήσεων, το οποίο ηγήθηκε από το 2017. Η βαθιά γνώση του για την Εταιρεία και το Δίκτυο, καθώς και η συστηματική υποστήριξη των συνεργατών, αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση μιας σταθερής αναπτυξιακής πορείας. Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων, ο Μανώλης Κούτης θα αναφέρεται απευθείας στον κ. Γιώργο Βελιώτη.

Στη νέα του θέση στις Υπηρεσίες Υγείας, θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Interamerican, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του.

Σχετικά με τη νέα αυτή μετάβαση, ο Γεώργιος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican, αναφέρει: