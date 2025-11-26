Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από τον κ. Νικόλαο Χαλκιόπουλο.



Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ο κ. Χαλκιόπουλος αποτελεί σημαντική προσθήκη στο ηγετικό δυναμικό της ΔΥΝΑΜΙΣ. Η τεχνογνωσία και η διορατικότητά του αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και στην περαιτέρω εξέλιξη των επιχειρησιακών της λειτουργιών.



Ο κ. Π. Βλαχογεωργακόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον Νίκο Χαλκιόπουλο ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής. Η ΔΥΝΑΜΙΣ, μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, προχωρά σε στρατηγικές επιλογές που δείχνουν τον δρόμο της επόμενης μέρας, επιδιώκοντας να καταστεί πρωτοπόρος σε μια διεθνώς ανταγωνιστική αγορά ασφαλίσεων.»



Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ν. Χαλκιόπουλος, ανέφερε: «Mε ιδιαίτερη χαρά συνεχίζεται η διαδρομή μου στην Ασφαλιστική Αγορά σαν μέλος της οικογένειας της ΔΥΝΑΜΙΣ, συμμετέχοντας στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της, προκειμένου η Εταιρεία να πρωταγωνιστήσει τα

επόμενα χρόνια στην οικονομική ζωή της χώρας, στηριζόμενη στους άξιους συνεργάτες και το αξιόλογο προσωπικό της.