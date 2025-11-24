Ο Όμιλος Interamerican, κορυφαίος Οργανισμός στον κλάδο της ασφάλισης και μέλος του διεθνούς Ομίλου Achmea, συμμετείχε δυναμικά στο Delphi Economic Forum Bucharest, μια κορυφαία συνάντηση για τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Υποστηρίζοντας τη διοργάνωση ως χορηγός και ενισχύοντας τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο, η Interamerican και η Anytime επιβεβαιώνουν την ενεργό συμβολή τους στη διαμόρφωση των τάσεων και των λύσεων του μέλλοντος.

Η παρουσία του Ομίλου στο Delphi Economic Forum Bucharest ενισχύθηκε από τη συμμετοχή δύο ανώτατων στελεχών της σε δύο διακριτές θεματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, Ο René Scholten, Chief Financial Officer του Interamerican Group, συμμετείχε στο πάνελ “Attracting FDI – A Commitment to Inclusive Growth”, όπου διερευνήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες γύρω από τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και τις ξένες επενδύσεις σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κλάδου όπως η Marius Cara,Head of EIB Group Office in Romania, European Investment Bank και ο Georgios Athanasopoulos, Chief Executive Officer, Vista Bank Romania.

Παράλληλα, στο πάνελ με τίτλο “Tomorrow‘s Cities – Integrating Sustainable and Functional Infrastructure” συμμετείχε ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer του Interamerican Group, μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως ο Ciprian-Constantin Șerban, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Ρουμανίας, ο Bogdan Mîndrescu, General Director της National Company Bucharest Airports, και ο Giannis Kirkinezis, Vice President & Managing Director Balkans της Hill International. Μεταξύ άλλων, η συζήτηση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις του αύριο μπορούν να σχεδιαστούν με βιώσιμο και λειτουργικό τρόπο, συνδυάζοντας τεχνολογικές καινοτομίες, έξυπνες υποδομές και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις.

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican δήλωσε: «Για εμάς στην Interamerican, η συμμετοχή μας στο Delphi Economic Forum Bucharest αποδεικνύει ότι αποτελούμε ισότιμο παράγοντα στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Αναγνωρίζουμε, ότι η συνεργασία, η καινοτομία και οι ξένες επενδύσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων με θετικό αποτύπωμα για τους πολίτες και τις κοινωνίες, και η παρουσία μας εδώ ενισχύει τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε ενεργά στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το αύριο».

Ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer του Ομίλου Interamerican συμπλήρωσε:«Η συμμετοχή μας στο Delphi Economic Forum Bucharest αναδεικνύει τη δέσμευση της Interamerican να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση βιώσιμων και λειτουργικών πόλεων του αύριο. Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και προκλήσεων, πιστεύουμε ότι η καινοτομία, η συνεργασία και η στρατηγική σχεδίαση υποδομών μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας».

Με την ουσιαστική της συμμετοχή στο Delphi Economic Forum Bucharest, ο Όμιλος της Interamerican συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και βιώσιμου μέλλοντος τόσο για την κοινωνία όσο και την οικονομία.