Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει την ανανέωση της πιστοποίησης Great Place to Work® για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μία διάκριση που αναδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή του στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που στηρίζει, ενδυναμώνει και εμπνέει τους ανθρώπους του.

Φέτος, ο συνολικός Δείκτης Εμπειρίας Εργαζομένων κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων ετών. Η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην έρευνα αξιολόγησης αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης και παρέχει πολύτιμα δεδομένα που συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των πρακτικών και της κουλτούρας του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η εργασία τους έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, εκφράζουν θετική εικόνα σχετικά με το αίσθημα δικαιοσύνης και επιβεβαιώνουν ότι καλλιεργούνται συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, δηλώνουν υπερηφάνεια για το έργο τους και την ομάδα τους, ενώ διατυπώνουν θετική συνολική εμπειρία εργασίας στον Όμιλο. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου να διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την ισότητα, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αναγνώριση της συμβολής κάθε εργαζομένου.

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στους ανθρώπους του και να διαμορφώνει έναν χώρο εργασίας που προάγει την εξέλιξη, την αμοιβαία στήριξη και την αναγνώριση των προσπαθειών όλων.