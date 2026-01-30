Ορόσημο της νέας εποχής της Ευρώπη Ασφαλιστική αλλά και απόρροια διαρκούς εξέλιξης της εταιρείας, αποτελούν τα νέα γραφεία που βρίσκονται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ν. Ψυχικού.

Σε ειδική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο. Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, αντιπρόεδρος της Intracom Holdings και της Ευρώπη Ασφαλιστικής, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σωκράτη Κόκκαλη, που δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω ασθένειας, χαρακτήρισε τα νέα γραφεία ως ένα χώρο που αποπνέει κύρος, αξιοπιστία , αντικατοπτρίζει την ποιότητα και τη σοβαρότητα και τις αξίες της εταιρείας.

Ο κ. Κλώνης ανέφερε ότι ο όμιλος Intracom Holdings πιστεύει βαθιά στο όραμα της Ευρώπη Ασφαλιστικής και τη στηρίζει με εμπιστοσύνη για το μέλλον.

Ο Νικόλαος Μακρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική, εστίασε στην επενδυτική κίνηση της Intracom στον ασφαλιστικό κλάδο, αναγνωρίζοντας την Ευρώπη Ασφαλιστική ως έναν κερδοφόρο πυλώνα με μεγάλη εξειδίκευση. Υπογράμμισε ότι η εταιρεία είναι διαχρονικά κερδοφόρα με δυνατό brand name και σημείωσε ότι η κεφαλαιοποίηση της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο ανέρχεται περίπου στα 315 εκατομμύρια ευρώ.