Ο Όμιλος Reale ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση, μέσω της εταιρείας συμμετοχών Reale Services S.r.l., ποσοστού 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της Lifenet S.p.A., ενός ιταλικού ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και στην παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών.

Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει την αγορά των μετοχών που κατέχουν η Exor N.V. και η Invin S.r.l. και θα πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Nicola Bedin. Ο κ. Bedin θα διατηρήσει μερίδιο 20% του κεφαλαίου μέσω της Invin S.r.l., παραμένοντας επικεφαλής του ομίλου.

Η δομή της συναλλαγής αντικατοπτρίζει την επιθυμία των μερών να οικοδομήσουν μια μακροπρόθεσμη κλαδική συνεργασία βασισμένη σε ένα κοινό όραμα στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της διοίκησης.

Ο Όμιλος Lifenet, με έτος ίδρυσης το 2018, έχει σήμερα παρουσία σε πέντε ιταλικές περιφέρειες (Λομβαρδία, Πεδεμόντιο, Λάτσιο, Τοσκάνη και Εμίλια-Ρομάνια) με ένα σχήμα που περιλαμβάνει 16 εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, έξι νοσοκομεία και τέσσερις οφθαλμολογικές κλινικές. Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, εδραιώνοντας ένα μοντέλο προσανατολισμένο στην κλινική ποιότητα, την τεχνολογική καινοτομία και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας. Το 2026, η Lifenet αναμένει να δημιουργήσει έσοδα άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερες από 1.100 κλίνες και σχεδόν 5.000 εργαζόμενους.

Η συμφωνία αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα στο σχέδιο του Ομίλου Reale και σηματοδοτεί μια εξέλιξη στην αντίληψη της φροντίδας, από την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη σε ένα νέο μοντέλο, στο οποίο ο Όμιλος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο αντίκτυπος της συναλλαγής είναι σημαντικός σε διάφορα επίπεδα. Για τους ανθρώπους, μπορεί να σημαίνει ευρύτερη και βελτιωμένη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Σε τοπικό επίπεδο, σημαίνει νέες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και τεχνολογία και ενίσχυση του δικτύου υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, για τον Όμιλο Reale, η συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, την ανάπτυξη λειτουργικών συνεργειών και την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υγείας.

Με αυτή την εξαγορά, ο Όμιλος Reale επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον συνδυασμό της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και του συλλογικού συμφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Lifenet μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες, υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο στόχος είναι να παραχθεί ένα θετικό και διαρκές αποτύπωμα στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες αρχές και αξίες μιας Αλληλασφαλιστικής Εταιρείας (Mutual Insurer) και Εταιρείας Κοινωφελούς Σκοπού (Benefit Corporation).

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Nicola Bedin θα διατηρήσει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Lifenet και η τρέχουσα διοικητική ομάδα θα παραμείνει ως έχει. Η Reale Services θα έχει το δικαίωμα να διορίσει την πλειοψηφία των μελών και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διοικητική συνέχεια και τη στρατηγική ευθυγράμμιση.

Ο Luca Filippone, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Reale, δήλωσε σχετικά: «Με αυτή τη συμφωνία, ο Όμιλος Reale επαναπροσδιορίζει την έννοια της “φροντίδας”, μεταβαίνοντας από την ασφαλιστική προστασία σε μια απτή παρουσία σε όλη την αλυσίδα της περίθαλψης. Η αυξανόμενη δέσμευσή μας για ένα ανθρωποκεντρικό οικοσύστημα υγείας ενισχύει τη θέση μας και ενσωματώνει πλήρως τον σκοπό του Ομίλου μας: Taking care of people for a better world, together (Φροντίζουμε τους ανθρώπους για έναν καλύτερο κόσμο, μαζί).»

«Ο Όμιλος Reale είναι ο ιδανικός εταίρος για τη Lifenet χάρη σε μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά: μακροπρόθεσμο όραμα, βιώσιμη προσέγγιση, ποιότητα των εμπλεκόμενων ανθρώπων, τάση για καινοτομία και βαθιά γνώση της δυναμικής του κλάδου», δήλωσε ο Nicola Bedin, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Lifenet. «Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης, που βασίζεται σε μια στέρεη βάση κοινών αξιών.»

Οι σύμβουλοι της Exor και της Invin ήταν οι J.P. Morgan (M&A Advisory), beLab (Legal DD), BCG (Commercial), EY (Financial και Tax) και JLL (Real Estate). Σύμβουλοι της Exor ήταν επίσης οι PedersoliGattai (Legal), της Invin οι Outis (Strategic Advisor) και GPBL (Legal).

Σύμβουλοι του Ομίλου Reale ήταν οι Deloitte Advisory (M&A Advisory), Pavesio e Associati και Bonelli Erede (Legal) και CBRE (Real Estate).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στη λήψη των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.