Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στηρίζει έμπρακτα τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» και προσφέρει δωρεάν έλεγχο Covid για τις ανάγκες της διοργάνωσης digital Race for the Cure® 2020.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται μοριακός έλεγχος για το νέο κορωνοϊό στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού Greece Race for the Cure®, ο οποίος διοργανώνεται ως μέρος του πανευρωπαϊκού digital Race for the cure®2020 στις 25,26 και 27 Σεπτεμβρίου από το «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με την οργάνωση Think Pink Europe και με την έγκριση της οργάνωσης Susan G. Komen.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα αξιοποιηθούν για τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε περίπτωση που εμφανιστούν σχετικά συμπτώματα. Εάν δεν αξιοποιηθούν στη διάρκεια του Digital Race for the Cure® 2020, οι εξετάσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες για τις ανάγκες των εργαζομένων στο Σύλλογο.

Το τεστ διενεργείται στα πιστοποιημένα εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με τη μοριακή μέθοδο PCR και με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όλες οι εξετάσεις γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με άνεση και διακριτικότητα και με όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Η επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων γίνεται στο ιδιόκτητο πιστοποιημένο εργαστήριο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Φέτος «τρέχουμε» digitally ενάντια στον καρκίνο του μαστού, για να διαδώσουμε δυνατά το μήνυμα για την πρόληψη, τη θεραπεία, τη στήριξη και την επιβίωση.