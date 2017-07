O Π.Σ.Α.Σ “σε πάει” στην Αμερική στο MDRT

Webinar με τον Bhupinder Anand, 16 χρόνια μέλος του Top of the Table MDRT και δύο φορές κορυφαίο σύμβουλο στην Βρετανία διοργανώνει στις 13 Ιουλίου 14:30-16:00 ο ΠΣΑΣ. Θέμα του σεμιναρίου: Η Δύναμη των Λέξεων – Δημιουργική Γλώσσα για να φτάσετε στην κορυφή του Top Of Table του MDRT!

Στην εξαιρετική παρουσίασή του στο Main Platform 2016, ο Anand εξήγησε την ανάγκη να εξετάζουμε προσεκτικά τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, την αντίδραση που δημιουργούν, την ανταπόκριση που παράγουν και τα αποτελέσματα που προσφέρουν. Αυτό το webinar εξετάζει αυτό το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και θα μοιραστεί μαζί μας πολλές ακόμα ιδέες που τον έκαναν κορυφαίο συμβουλο στην Βρετανία και Top Of The table στο MDRT.

Τα λόγια μας πρέπει να δημιουργούν τα σωστά συναισθήματα με τους πελάτες προκειμένου να λάβουν λογικές αποφάσεις και “μια δημιουργική γλώσσα” σας δίνει τη δυνατότητα να είστε διαφορετικοί από τους ανταγωνιστές σας Με την προσεκτική ανάλυση των λέξεων που χρησιμοποιούμε, έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε γρήγορα και ουσιαστικά την σχέση μας με έναν υποψήφιο πελάτη. Απλά αλλάζοντας μερικά λόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολύ ισχυρή εντύπωση. Σε αυτό τo δυναμικό και άκρως πρακτικό webinar , o Bhupiter Anand θα σας βοηθήσει να αλλάξετε όσα χρειάζονται για να στοχεύσετε στην κορυφή του Top of the Table του MDRT! Γεμάτο με ιδέες πωλήσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα, αυτή η συνεδρία θα έχει μεγαλο θετικό αντίκτυπο στην καριέρα σας.

