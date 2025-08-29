Ο παγετώνας Ventina της Ιταλίας, ένας από τους μεγαλύτερους στη βόρεια Λομβαρδία, έχει λιώσει τόσο πολύ λόγω της κλιματικής αλλαγής που οι γεωλόγοι δεν μπορούν πλέον να τον μετρήσουν με τον τρόπο που το έκαναν τα τελευταία 130 χρόνια.

Μετά το φετινό καυτό καλοκαίρι, οι γεωλόγοι ανακάλυψαν ότι οι απλοί πάσσαλοι που χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της υποχώρησης του παγετώνα κάθε χρόνο είναι πλέον θαμμένοι κάτω από κατολισθήσεις και συντρίμμια, γεγονός που έχει κάνει το έδαφος πολύ ασταθές για μελλοντικές προσωπικές επισκέψεις. Η Παγετολογική Υπηρεσία της Λομβαρδίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρησιμοποιεί πλέον εικόνες από drone και τηλεπισκόπηση για να παρακολουθεί τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του παγετώνα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Sondrio, στην ίδια γενική περιοχή της βορειοανατολικής Λομβαρδίας που φιλοξενεί ορισμένες εκδηλώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026. Οι γεωλόγοι λένε ότι ο παγετώνας Ventina έχει ήδη χάσει 1,7 χιλιόμετρα (1 μίλι) σε μήκος από τότε που τοποθετήθηκαν τα πρώτα σημεία μέτρησης στο μπροστινό μέρος του παγετώνα το 1895.

Η τήξη έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, με τον παγετώνα να χάνει 431 μέτρα (471 γιάρδες) τα τελευταία 10 χρόνια, σχεδόν τα μισά από αυτά από το 2021, ανέφερε η υπηρεσία. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η επιταχυνόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη λιώνει και συρρικνώνει τους παγετώνες της Ευρώπης, προκαλώντας μια σειρά από περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις.

«Ενώ μπορούσαμε ακόμα να ελπίζουμε μέχρι τη δεκαετία του 1980 ότι θα υπήρχαν κανονικοί κύκλοι (σύσπασης) ή τουλάχιστον μια περιορισμένη συστολή, τα τελευταία 40 χρόνια έχει συμβεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε η Andrea Toffaletti, μέλος της Παγετολογικής Υπηρεσίας της Λομβαρδίας.

Οι ορεινοί παγετώνες της Ιταλίας, οι οποίοι βρίσκονται σε όλες τις Άλπεις και τους Δολομίτες στο βορρά και κατά μήκος των κεντρικών Απέννινων, υποχωρούν εδώ και χρόνια, λόγω της ανεπαρκούς χιονόπτωσης τον χειμώνα και των ρεκόρ ζεστών καλοκαιριών. Οι παγετώνες πάντα λιώνουν λίγο το καλοκαίρι, με την απορροή να τροφοδοτεί τα ορεινά ρέματα και τα ποτάμια.

Ωστόσο, τα ζεστά καλοκαίρια «δεν είναι πλέον σε θέση να εγγυηθούν την επιβίωση του χειμερινού χιονιού» που διατηρεί τον παγετώνα άθικτο, δήλωσε ο Toffaletti.

«Για να αναγεννηθεί και να παραμείνει σε ισορροπία, μια ορισμένη ποσότητα υπολειμματικού χιονιού από τον χειμώνα πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια του παγετώνα στο τέλος του καλοκαιριού. Και αυτό συμβαίνει όλο και λιγότερο συχνά», δήλωσε ο Toffaletti.

Σύμφωνα με την υπηρεσία της Λομβαρδίας, οι Άλπεις αποτελούν ένα κλιματικό hotspot, καταγράφοντας διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο αύξησης της θερμοκρασίας από την προβιομηχανική εποχή, με αποτέλεσμα την απώλεια πάνω από 64% του όγκου των αλπικών παγετώνων.

Τον Φεβρουάριο, το περιοδικό Nature ανέφερε μια μελέτη που έδειξε ότι οι παγετώνες του κόσμου έχασαν πάγο με ρυθμό περίπου 255 δισεκατομμυρίων τόνων (231 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι) ετησίως από το 2000 έως το 2011, αλλά αυτό επιταχύνθηκε σε περίπου 346 δισεκατομμύρια τόνους (314 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι) ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.