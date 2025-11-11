Ο Συνεταιρισμός ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ο μοναδικός, καινοτόμος και πρωτοποριακός Συνεταιρισμός στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση της χώρας, ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 4ου Συνεδρίου του. Η φετινή διοργάνωση έχει επετειακό και εορταστικό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

Το συνέδριο, με τίτλο «10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΣ | 2025 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο “Théo Angelopoulos” του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (Σίνα 31, Κολωνάκι). Η προσέλευση του κοινού θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ., ενώ η έναρξη του συνεδρίου είναι προγραμματισμένη για τις 4:00 μ.μ..

Ο Πρόεδρος Κλήμης Δημαρχιάδης και τα Μέλη της Διοίκησης του ΠΑΝΟΡΜΟΥ έχουν την τιμή να προσκαλέσουν το κοινό. Μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκεται ο καταξιωμένος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας κ. Θοδωρής Παπαλουκάς, ο οποίος θα μοιραστεί τις εμπειρίες του σχετικά με την αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας, αξίες κεντρικές στη φιλοσοφία του ΠΑΝΟΡΜΟΥ.

Η επετειακή αυτή ημέρα, που αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων εκδηλώσεων του 2023 και 2024, θα ολοκληρωθεί με δεξίωση συνοδευόμενη από σαξόφωνο, πιάνο και χορό