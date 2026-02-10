Στο Athens Insurance Forum, την κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ελληνικό ασφαλιστικό οικοσύστημα, θα συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Κόλλιας ως ομιλητής. Η εκδήλωση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της ασφάλισης στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Hotel Grande Bretagne στην Αθήνα και θα συγκεντρώσει κορυφαία στελέχη, ρυθμιστικές αρχές και επαγγελματίες για να συζητήσουν τις τρέχουσες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στο ασφαλιστικό οικοσύστημα.

Ο κ. Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από τον Φεβρουάριο του 2014 και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποτελεί μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες στον οικονομικό κλάδο της χώρας. Με εκτενή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, όπως αυτή του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων και μέλους Δ.Σ. σε μεγάλους οργανισμούς όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η συμμετοχή του προσδίδει μοναδική αξία στις συζητήσεις του συνεδρίου.

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ψηφιακή επιτάχυνση, οι γνώσεις του κ. Κόλλια στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&As) είναι καθοριστικές για την κατανόηση των νέων δεδομένων της αγοράς. Η παρουσία του ευθυγραμμίζεται με τη θεματική ενότητα ADAPT, η οποία εξετάζει τις ρυθμιστικές αλλαγές, τις ροές κεφαλαίων και την ενοποίηση της αγοράς που αναδιαμορφώνουν το ελληνικό ασφαλιστικό τοπίο.

Ο κ. Κόλλιας είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου και MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Αναπληρωτής Διοικητής στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB) και οικονομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ.

Το Athens Insurance Forum διοργανώνεται από την TSOMOKOS SA και την Morax Media SA και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ασφαλιστικών προκλήσεων, παρέχοντας τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στη διασφάλιση του μέλλοντος.