Μια startup από το Σαν Φρανσίσκο υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην ασφάλιση, δημιουργώντας μέχρι το τέλος του 2025 τον πρώτο πλήρως αυτόνομο ΑΙ ασφαλιστικό πράκτορα (τεχνητής νοημοσύνης). Η SUPERAGENT AI, είναι εταιρεία InsurTech και έχει την έδρα της στο Σαν Φρασνσίκο.

Η νέα πλατφόρμα που σχεδιάζει την πλατφόρμα, ο πράκτορας με τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει, “θα μπορεί να αναλάβει κάθε στάδιο της διαδικασίας – από την παροχή συμβουλών και την πώληση προϊόντων έως την εξυπηρέτηση πελατών – όλο το 24ωρο, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τους ανθρώπινους πράκτορες”.

Το όραμα: άνθρωποι-μάνατζερ, μηχανές-πράκτορες

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο της SUPERAGENT AI είναι σαφές: ένας ανθρώπινος επαγγελματίας θα μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλούς πράκτορες ΤΝ, πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητα και μετατρέποντας τον παραδοσιακό ασφαλιστή σε στρατηγικό μάνατζερ. Οι άνθρωποι δεν θα «κλείνουν» πλέον οι ίδιοι τα συμβόλαια, αλλά θα καθοδηγούν ομάδες ψηφιακών πρακτόρων.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία αλλά και έντονες συζητήσεις στον κλάδο.

«Δεν αναδιαμορφώνουμε απλώς την ασφάλιση· επαναπροσδιορίζουμε το τι σημαίνει να είσαι ασφαλιστικός πράκτορας», τονίζει ο CEO της εταιρείας, Milan Veskovic, υποστηρίζοντας ότι οι πράκτορες ΤΝ θα εξαλείψουν τα ανθρώπινα λάθη και θα προσφέρουν καλύτερη εμπειρία πελάτη σε σχέση με τους ανθρώπους.

Τα πρώτα βήματα πριν την «μεγάλη έκρηξη»

Η εταιρεία που δημιουργεί τον πρώτο Ασφαλιστικό Πράκτορα AI δεν περιμένει το 2025 για να κάνει αισθητή την παρουσία της. Ήδη ετοιμάζει δύο ενδιάμεσες λύσεις, το BOOT|camp και το LIVE|assist, που θα κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Πρόκειται για εργαλεία εκπαίδευσης και υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο, τα οποία –σύμφωνα με την εταιρεία– μειώνουν τον χρόνο προσαρμογής νέων υπαλλήλων έως και 50%, αυξάνουν τα ποσοστά πωλήσεων και μειώνουν τον μέσο χρόνο διαχείρισης κλήσεων.

Στελέχη της αγοράς που έχουν ήδη δει τις δοκιμές δηλώνουν εντυπωσιασμένα. «Έχουμε δει από πρώτο χέρι πώς το BOOT|camp και το LIVE|assist βελτιώνουν τις πωλήσεις, την εκπαίδευση και τη διαχείριση αντιρρήσεων», λέει ο Clark A. Fisher, περιφερειακός διευθυντής στη Farmers Insurance. «Αν αυτό είναι μόνο η αρχή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ανταγωνιστούν τα πρακτορεία χωρίς πράκτορες ΤΝ στο μέλλον».

Ο CTO της εταιρείας, Vadym Shashkov, συμπληρώνει: «Δεν μιλάμε για προσωρινές λύσεις αλλά για ισχυρές πλατφόρμες που ενισχύουν άμεσα τις δυνατότητες των πρακτόρων και τους προετοιμάζουν για το άλμα στη διαχείριση ομάδων τεχνητής νοημοσύνης».