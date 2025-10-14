Τo Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΑΕ αποφάσισε να γιορτάσει και φέτος την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης με τον ίδιο εξαιρετικό τρόπο που γιόρτασε και τις έντεκα προηγούμενες χρονιές. Υλοποιεί λοιπόν ξανά το πρωτότυπο πρόγραμμα εθελοντισμού, κοινωνικής προσφοράς και σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ των Μελών του Συνδέσμου, σε συνεργασία με:



Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα

την Οργάνωση Γη, μη κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει σκοπό την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης, μέσω συλλογικών και δημιουργικών δράσεων και εκπαιδευτικών δομών μίας ενεργής κοινότητας ανθρώπων.

Στόχος είναι οι 2.000 μερίδες. Παράλληλα με την κύρια δράση έχει ετοιμαστεί όπως πάντα, με τη βοήθεια παιδαγωγών, ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους μικρούς φίλους, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε άλλες δράσεις του πρότυπου περιβαλλοντικού κέντρου βιωματικής εκπαίδευσης.

Τα Μέλη του ΣΕΣΑΕ μαγειρεύουν με ασφάλεια ξανά για 2.000 συμπολίτες μας, το Σάββατο, 08 Νοεμβρίου 2025 στο Κέντρο της Γης, Οικολογικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση.



Χορηγοί του φετινού εορτασμού του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. για την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι οι εταιρίες:

– “HOWDEN” – Πλατινένιος Χορηγός,

– “ERGO”, “EUROLIFE FFH” & “NN HELLAS” – Χρυσοί Χορηγοί.

– “EUROINS” – Χορηγός