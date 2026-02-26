Τις στρατηγικές που θα οδηγήσουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά στη νέα εποχή εξετάζει σήμερα το Insurance Forum Athens Edition, φιλοξενώντας κορυφαία στελέχη και ρυθμιστικές αρχές. Η συμμετοχή του Στέφανου Στεφανίδη στις εργασίες του συνεδρίου αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της διατομεακής συνεργασίας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων, αλληλεξαρτώμενων κινδύνων.

Πάνελ συζήτησης στο Insurance Forum: Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο κ. Στεφανίδης, Chief Technical Officer Property & Casualty της ERGO Insurance, θα λάβει μέρος στην ενότητα SAFEGUARD του Insurance Forum , η οποία επικεντρώνεται στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχει στο πάνελ με τίτλο «Safeguarding SME Success: Strategic Risk Management for Modern Small & Medium Enterprises», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ballroom του ξενοδοχείου Grande Bretagne στις 13:20 – 13:50.

Η συζήτηση θα αναλύσει τους αυξανόμενους νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ένα περιβάλλον έντονων ρυθμιστικών απαιτήσεων. Ο κ. Στεφανίδης θα αναδείξει πώς οι εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις λειτουργούν ως στρατηγική δικλείδα ασφαλείας, προστατεύοντας την επιχειρηματική συνέχεια, την ηγεσία και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη.

Ο Στέφανος Στεφανίδης είναι ανώτατο στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στις Γενικές Ασφαλίσεις. Στην ERGO Insurance, έχει την ευθύνη για το underwriting, την τιμολόγηση, τη διαχείριση απαιτήσεων και τη στρατηγική αντασφάλισης, συμβάλλοντας στη δημιουργία τεχνικά άρτιων πολιτικών που ενισχύουν τη σταθερότητα της εταιρείας.

Διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, όντας πτυχιούχος Actuarial Science από το LSE, Fellow Chartered Accountant (FCA) και Associate του Chartered Insurance Institute (ACII). Η δράση του εστιάζει στην πειθαρχημένη τιμολόγηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι καταστροφικών κινδύνων, προωθώντας τον στρατηγικό ρόλο της ασφάλισης στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Το Forum, που διοργανώνεται από την Morax Meda SA και την TSOMOKOS SA, αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ασφαλιστικό οικοσύστημα στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η μετάβαση από τη συναλλακτική διαπραγμάτευση προς ένα μέλλον προληπτικού μετασχηματισμού, προσφέροντας τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση του αύριο.

