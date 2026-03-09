Την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του πραγματοποίησε ο Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, με τίτλο “Σπασμένες μνήμες” στις 3 Μαρτίου 2026 το απόγευμα, στην Αίθουσα “Γιάννης Μαρίνος” του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Για το βιβλίο μίλησαν οι:

Παναγιώτης Ρίζος, δικηγόρος/συγγραφέας

Ελίζα Λυμπούση, δημοσιογράφος/παρουσιάστρια

Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ηθοποιός/σκηνοθέτης

Βίκυ Φωσκόλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο κ. Τ. Λυσιμάχου, είναι μέλος του ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Oi φωτογραφίες είναι του Στράτου Προύσαλη.