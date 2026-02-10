Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, θα συμμετάσχει στις εργασίες του “Insurance Forum Athens Edition”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στην Αθήνα. Η διοργάνωση του συνεδρίου γίνεται από την TSOMOKOS SA Σε συνεργασία με την Morax Media SA.

Το “Insurance Forum Athens Edition” αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ελληνικό ασφαλιστικό οικοσύστημα. Σε ένα περιβάλλον που μετασχηματίζεται από την ψηφιακή επιτάχυνση, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την κλιματική αστάθεια, το συνέδριο αναδεικνύει τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως θεμέλιο οικονομικής ανθεκτικότητας και κοινωνικής σταθερότητας.

Το φόρουμ συγκεντρώνει ανώτατα στελέχη (C-suite), ρυθμιστικές αρχές και πρωτοπόρους του κλάδου, με στόχο την προληπτική μεταμόρφωση του τομέα.

Η παρουσία του κ. Κώτσηρα, Διδάκτορος Νομικής με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης των ρυθμιστικών πλαισίων που αναδιαμορφώνουν το ελληνικό ασφαλιστικό περιβάλλον. Ο κ. Κώτσηρας, με την πρότερη εμπειρία του ως Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, συμβάλλει στη συζήτηση για τη διασφάλιση του μέλλοντος μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τις σύγχρονες πολιτικές.

Ο κ. Κώτσηρας εξελέγη Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία από το 2019, διαθέτει σημαντική κυβερνητική και κοινοβουλευτική εμπειρία. Πριν από τα τρέχοντα καθήκοντά του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπηρέτησε ως Υφυπουργός Δικαιοσύνης (2021-2023), με αρμοδιότητα τη Διεθνή Συνεργασία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ακολούθως ως Υφυπουργός Εξωτερικών έως τον Μάρτιο του 2025.

Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική του κατάρτιση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αντικείμενα του συνεδρίου, καθώς είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, τις Κρατικές Ενισχύσεις, το Εμπορικό και το Διοικητικό Δίκαιο. Επιπλέον, κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III “Paul Cézanne” της Γαλλίας.

Πριν από την πολιτική του σταδιοδρομία, ο κ. Κώτσηρας άσκησε τη δικηγορία, ενώ υπήρξε και πρωταθλητής Ελλάδος στην αντισφαίριση.