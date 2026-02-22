Η σύγκλιση της κρατικής μέριμνας και της ιδιωτικής ασφάλισης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων θα βρεθεί στο επίκεντρο του πρώτου Insurance Forum Athens Edition, με την επίσημη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ως ομιλητή. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, αποτελώντας την κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ελληνικό ασφαλιστικό οικοσύστημα. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Tsomokos COmmunications σε συνεργασία με την Morax Media.

Σε μια εποχή που σημαδεύεται από την ψηφιακή επιτάχυνση, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την κλιματική κρίση, ο ασφαλιστικός κλάδος παραμένει ο θεμέλιος λίθος για την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική σταθερότητα. Η συμμετοχή του κ. Γεωργιάδη υπογραμμίζει την ανάγκη για διατομεακή συνεργασία και προσαρμοστικές στρατηγικές απέναντι σε κινδύνους που γίνονται ολοένα και πιο σύνθετοι και αλληλοεξαρτώμενοι.

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης διαθέτει μια μακρά και πολυδιάστατη πορεία στη δημόσια ζωή και τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν την ενασχόλησή του με την πολιτική, δραστηριοποιήθηκε στον εκδοτικό χώρο, διευθύνοντας από το 1993 τις εκδόσεις «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» και ιδρύοντας το 1994 το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ».

Η πολιτική του σταδιοδρομία περιλαμβάνει την εκλογή του ως βουλευτής από το 2007, ενώ έχει υπηρετήσει σε καίριες υπουργικές θέσεις:

• Υπουργός Υγείας (από τον Ιανουάριο του 2024 και προηγουμένως την περίοδο 2013-2014).

• Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Ιούνιος 2023).

• Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (2019-2023), θητεία κατά την οποία εστίασε στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας.

• Υφυπουργός Ναυτιλίας (2011).

Σχετικά με το Forum Το Insurance Forum Athens Edition συγκεντρώνει ανώτατα στελέχη (C-suite leaders), ρυθμιστικές αρχές και πρωτοπόρους της βιομηχανίας, στοχεύοντας σε ένα μέλλον προληπτικού μετασχηματισμού. Το συνέδριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τη δυναμική για τη διαχείριση της ρυθμιστικής πολυπλοκότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών και την επιτάχυνση της τεχνολογικής καινοτομίας.