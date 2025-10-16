Η GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.), εντάσσει στο δυναμικό της το Ζαχαρία Παπαϊωάννου στη θέση Τεχνικού Διευθυντή Γενικών Κλάδων. Μέσα από τη σημαντική και επιτυχημένη του διαδρομή στο ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο, ο κ. Παπαϊωάννου εντάσσεται στο ενεργό δυναμικό της εταιρείας, προκειμένου να την βοηθήσει να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο της στην επόμενη εξελικτική της φάση.

Μετρώντας σχεδόν 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και εξειδικευμένα στελέχη και σύντομα θα είναι σε θέση να προσφέρει τόσο σε εταιρικούς πελάτες, όσο και σε ιδιώτες μια πλούσια γκάμα ασφαλιστικών υπηρεσιών στους τομείς δραστηριοποίησης της.

«Από την αρχή του 2024 και τον μετασχηματισμό της σε ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, η GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ακολουθεί στρατηγική σταδιακής επέκτασης σε τομείς που μέχρι πριν δεν είχε παρουσία. Με την προσθήκη του κ. Παπαϊωάννου στην ομάδα της GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η εταιρεία δυναμώνει και αποκτά σημαντική τεχνογνωσία που προέρχεται από την πολύχρονη εμπειρία του σε διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών εταιριών Γενικών Κλάδων.» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της GP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κ. Στάθης Φρούσος.

«Με έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η εταιρεία αναπτύσσεται με σταθερά βήματα. Ήδη αναπτύσσουμε νέα ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν πολύ σύντομα.»