

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, οι ΜμΕ βρίσκονται όλο και συχνότερα στο στόχαστρο, όχι απαραίτητα για τα δεδομένα τους, αλλά επειδή συχνά έχουν τις πιο αδύναμες άμυνες.

του Νίκου Γεωργόπουλου, Digital Risk Insurance Broker | Co-Founder DPO Academy | AI Officer |Cyber Resilience Strategist | Helping Companies Prevent & Recover from Cyber Attacks | Educator Innovator | DPO | Favikon“Cyber Sage, Πηγή: linkedin

Παρουσιάζουμε έναν πρακτικό οδηγό με βασικά βήματα για να μειώσετε δραστικά τον κίνδυνο:

– Εστιάστε στον άνθρωπο: Το 80% των περιστατικών ξεκινά από ανθρώπινο λάθος. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι η πρώτη και σημαντικότερη γραμμή άμυνας.

– Ισχυρή Πολιτική Κωδικών & MFA: Η χρήση Multi-Factor Authentication (MFA) μπορεί να σταματήσει την πλειονότητα των αυτοματοποιημένων επιθέσεων.

– Backups που… λειτουργούν: Δεν αρκεί να παίρνετε αντίγραφα ασφαλείας· πρέπει να ελέγχετε ότι λειτουργούν και να διατηρείτε Immutable Backups που δεν μπορεί να αγγίξει το ransomware.

– Βασικά Εργαλεία & Patching: Επενδύστε σε σωστά ρυθμισμένα εργαλεία (Antivirus/EDR, Firewall) και φροντίστε για καθημερινές ενημερώσεις συστημάτων.

– Incident Response Plan (IRP): Όταν συμβεί το απρόοπτο, πρέπει να ξέρετε από πριν ποιον καλείτε και τι κάνετε πρώτα. Ακόμα και ένα έγγραφο μιας σελίδας κάνει τη διαφορά.



Ο ρόλος της Proactive Cyber Insurance Για μια ΜμΕ, ο κυβερνοκίνδυνος είναι πλέον υπαρξιακός. Η προληπτική ασφάλιση προσφέρει έναν δυναμικό μηχανισμό ανθεκτικότητας:



✔ Διαρκής Πρόληψη: Σάρωση ευπαθειών και threat hunting για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας πριν τα βρουν οι εγκληματίες.

✔Πρόσβαση σε Ειδικούς: Αποκτάτε έναν «fractional CISO» και ομάδα κρούσης με χρόνο απόκρισης κάτω των 15 λεπτών.

✔Οικονομική Θωράκιση: Με απεριόριστες επαναφορές ορίου και μηδενική απαλλαγή για το αρχικό κόστος απόκρισης, προστατεύετε τον ισολογισμό σας από πολλαπλά περιστατικά.



Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι project — είναι συνήθεια και κουλτούρα. Ξεκινήστε σήμερα κάνοντας πρόοδο βήμα-βήμα.