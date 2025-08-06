«Καλά, μία διάβαση θα κάνει τη διαφορά;» μπορεί να αναρωτήθηκες κι εσύ, βλέποντας ένα πρωί φρεσκοβαμμένη τη διάβαση –μια σειρά από κίτρινα μολύβια το σχέδιο– έξω από κάποιο σχολείο. «Ναι, ωραία, είναι χαρούμενη και φωτεινή. Αλλά θα κάνει τη διαφορά;»

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Insurancevol.2 της LiFO

Το Safe Roads project της Hellas Direct μας έμαθε πως ναι, μπορεί. Όχι μόνη της, προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνη της.

Το πρόγραμμα με το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία παίρνει τους δρόμους και τους φτιάχνει ξεκίνησε σχεδόν πιλοτικά πριν από 8 χρόνια. Ξανασυστήθηκε το 2022, όταν η Hellas Direct επέλεξε, αντί για Black Friday προσφορές, να επενδύσει στην αναβάθμιση σχολικών διαβάσεων. Και έκτοτε δεν έχει σταματήσει.

Χρειαζόμαστε πραγματικά το Safe Roads project;

Ας απαντήσουν οι αριθμοί: σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, το 2023 καταγράφηκαν στην Ελλάδα περισσότερα από 10.500 τροχαία. Από το σύνολο των θυμάτων, το 15,8% ήταν πεζοί. Από το σύνολο των θυμάτων, περισσότερα από τα μισά έχασαν τη ζωή τους σε κατοικημένες περιοχές. Εκεί, το ποσοστό των πεζών που χάθηκαν εκτοξεύεται στο 23,1%. Εκεί όπου κυκλοφορούμε όλοι μας καθημερινά, δηλαδή.

Safe Roads project, πού ταξιδεύεις;

Τρία χρόνια και 800 διαβάσεις μετά το πρώτο του ξεκίνημα, το Safe Roads project όχι απλά συνεχίζει αλλά μεγαλώνει και ταξιδεύει όλο και πιο μακριά. Από τους λίγους δήμους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα πρώτοι, πλέον συνεργάζεται με περισσότερους από 70 σε όλη την Ελλάδα, από την Αττική ως την Πελοπόννησο, την Πέλλα ως την Κάλυμνο και τη Θεσσαλονίκη ως τη Μήλο, ενώ δεκάδες ακόμα είναι σε διαδικασία ένταξης στο Safe Roads project.

Τα δύο vans του προγράμματος εξακολουθούν να γράφουν πολλά χιλιόμετρα και τα εξειδικευμένα συνεργεία του να βάφουν πολλά μολύβια στην άσφαλτο.

Safe Roads project και μέσα στα σχολεία

Η φρεσκοβαμμένη σχολική διάβαση είναι ο ασφαλής τρόπος να περάσει ένα παιδί τον δρόμο απέναντι αλλά και να περάσει από τη θεωρία της κυκλοφοριακής αγωγής στην πράξη, και να έχει κάτι απτό, καθημερινό, προσβάσιμο για να συνδέσει με όσα ακούει σχετικά με την κυκλοφορία στους δρόμους, από το «πρόσεχε στον δρόμο» των γονιών του ως το «κάντε μία σειρά να περάσουμε απέναντι από τη διάβαση» των δασκάλων του.



Ωραία, η διάβαση έξω από το σχολείο βάφτηκε. Είναι αυτό αρκετό για την ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών; Είναι σίγουρα μια αρχή. Για τα σχολεία που το επιθυμούν υπάρχει και συνέχεια, καθώς το Safe Roads project οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις με διαδραστικές δραστηριότητες ώστε η θεωρία να γίνει πράξη πρώτα στο ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου και μετά και έξω από αυτό.



Άλλωστε, αν κάποιος μπορεί να φέρει την αλλαγή, είναι αναμφίβολα τα παιδιά που τώρα μαθαίνουν να κυκλοφορούν και δεν έχουν εμπεδωμένες λάθος συμπεριφορές, που να χρειάζεται να διορθωθούν. Το Safe Roads project πιστεύει πως αν μάθουν να είναι συνειδητοποιημένοι πεζοί σε αυτήν τη μικρή ηλικία, θα γίνουν στη συνέχεια συνειδητοποιημένοι χρήστες του πατινιού ή του ποδηλάτου τους – και αργότερα συνειδητοποιημένοι οδηγοί.



Άρα, ναι, μια διάβαση μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πολύ καλό. Και το Safe Roads project το ξέρει.