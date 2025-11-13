Ο μετασχηματισμός της ασφαλιστικής βιομηχανίας με τον τρόπο που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση και ταυτόχρονα μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Σε μια εποχή έντονων μεταβολών, με κινητήριες δυνάμεις τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, την τεχνολογία και τις κοινωνικές εξελίξεις, τα παραδοσιακά μοντέλα λειτουργίας και εξυπηρέτησης αλλάζουν ριζικά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους σε ένα ψηφιακό και πελατοκεντρικό περιβάλλον.

της Κωνσταντίνας Κερίκου, Human Resources Deputy Manager, Eurolife FFH (περιοδικό Ασφαλιστικό marketing, Σεπτέμβριος 2025)

Οι προκλήσεις που αναδύονται είναι πολλές και πολυδιάστατες. Σε ό,τι αφορά τον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, δύο στρατηγικοί πυλώνες είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.

Η επιτυχής μετάβαση σε αυτό το νέο τοπίο που σχηματίζεται, απαιτεί τη συστηματική ενδυνάμωση των ανθρώπων ενός ασφαλιστικού οργανισμού. Και ο ρόλος του Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται καθοριστικός – όχι μόνο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, αλλά και για την προετοιμασία των εργαζομένων ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αλλαγή.

Στον κλάδο μας, έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από σταθερότητα και συντηρητική κουλτούρα, η ανάγκη για ένα συνεκτικό πρόγραμμα αλλαγής κουλτούρας και εκσυγχρονισμού είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ενίσχυση της ευελιξίας, η προώθηση της καινοτομίας και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη διαρκή μάθηση αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της μετάβασης.

Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω είναι η συνεχής εκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών. Η στροφή των ασφαλιστικών εταιρειών προς την τεχνητή νοημοσύνη, τα big data, το automation και το Insurtech, καθιστά την επένδυση σε reskilling και upskilling των εργαζομένων τους σε στρατηγική προτεραιότητα.

Στη Eurolife FFH, η συνεχής ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας. Επενδύουμε στην κουλτούρα συνεχούς μάθησης και εξέλιξης, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ανάπτυξη των στελεχών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο και την επιτυχία της εταιρείας. Ενθαρρύνουμε τη διαρκή εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, ως απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση των νέων τάσεων και προκλήσεων της αγοράς.

Παράλληλα, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που ενστερνίζεται την αλλαγή και ταυτόχρονα η ενίσχυση της ψυχολογικής ασφάλειας και σταθερότητας σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης, σε κάθε οργανισμό.

Σε ό,τι αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, οι κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, οι τεχνολογικές καινοτομίες (ΑΙ, automation, big data) και οι μεταβολές στη συμπεριφορά και τις ανάγκες των πελατών, αποτελούν παράγοντες που θα επηρεάσουν καθοριστικά το εργασιακό τοπίο τα επόμενα χρόνια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χρειαστούν στελέχη με τεχνική κατάρτιση, ψηφιακές δεξιότητες και ευελιξία, σε τομείς όπως:

Τεχνολογία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διαχείριση Κινδύνου (κυβερνοασφάλεια, κλιματικοί κίνδυνοι κ.ά.)

Υπηρεσίες Πελατών & Customer Experience

Προϊόντα & Καινοτομία

Σε αυτό το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελούν τα θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ασφαλιστικών οργανισμών. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο μετασχηματισμός δεν είναι απλώς τεχνολογικός – είναι βαθιά ανθρώπινος. Γι’ αυτό και η επιτυχία μας θα κριθεί από την ικανότητά μας να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους μας, να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα εξέλιξης και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ουσιαστική καινοτομία. Στην Eurolife FFH, συνεχίζουμε με συνέπεια και δέσμευση να επενδύουμε στο μέλλον – το μέλλον των ανθρώπων μας και της ασφαλιστικής βιομηχανίας.