Για άλλη μία χρονιά τα Insurance Awards Filippos Morakis ανέδειξαν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης και βράβευσαν τους ανθρώπους που αποτελούν πρότυπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 26 διαμεσολαβητές διακρίθηκαν χτες στα 31α FMIA, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής. Περισσότεροι από 350 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, φορέων, του επιχειρείν και υψηλόβαθμα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαμεσολάβησης, παρακολούθησαν την απονομή.
Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε με τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία. Για τον σκοπό αυτό, η εποπτεία της διεξαγωγής ανατέθηκε στη Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίστηκε μέσα από την Επταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού κύρους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.
Στην επιτροπή συμμετείχαν οι:
- Ανδρέας Βασιλείου, Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe (Πρόεδρος Επιτροπής)
- Γιώργος Κώτσαλος, πρώην CEO Ομίλου Interamerican
- Μαριάννα Παπαδάκη, Ex Lloyd’s Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ
- Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος, Η Καθημερινή
- Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, π. Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς & Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς Πρακτορειακή
- Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Λυκούργος Πέτροβας, ex COO AXA Ασφαλιστική
Ο Τίτλος Τιμής «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ» απονεμήθηκε στον Γιώργο Κώτσαλο, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος για τρεις θητείες και υπήρξε πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN.
Παρουσιαστές των βραβείων ήταν ο Νίκος Μωράκης, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Ασφαλιστικό Marketing και αρχισυντάκτης του insurancedaily.gr και η Δώρα Αποστολοπούλου, General Manager της Special Risk Solutions Group of Companies.
Βραβευθέντες ανά κατηγορία
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:
Business Development – Insurance Agency Firms Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: Mega Brokers
- 2η ΘΕΣΗ: insurancemarket
- 3η ΘΕΣΗ: Be Brokers
Business Development – Insurance Brokers Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: HOWDEN
- 2η ΘΕΣΗ: PENCO
- 3η ΘΕΣΗ: NBG Μεσίτες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:
Customer Centricity – Insurance Agency Firms Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: APOLLON SA
- 2η ΘΕΣΗ: MEGA BROKERS
- 3η ΘΕΣΗ: ΙNSURANCEMARKET
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:
Claims Management – Insurance Brokers Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: PENCO
- 2η ΘΕΣΗ: DESIGNIA
- 3η ΘΕΣΗ: KARAVIAS Und. Agency
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:
High Quality – Insurance Agency Firms Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: INSURANCEMARKET
- 2η ΘΕΣΗ: COVER INS.
- 3η ΘΕΣΗ: APPOLON SA
High Quality – Insurance Brokers Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: HOWDEN
- 2η ΘΕΣΗ: KARAVIAS UND. AGENCY
- 3η ΘΕΣΗ: ZIA INSURANCE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η:
Sustainability Strategy – Insurance Agency Firms Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: MAXIMA
- 2η ΘΕΣΗ:INSURANCE MARKET
- 3η ΘΕΣΗ: MEGA BROKERS
Sustainability Strategy – Insurance Brokers Finalists
- 1η ΘΕΣΗ: NAK KATSIBERIS
- 2η ΘΕΣΗ: HOWDEN
- 3η ΘΕΣΗ: INFOMAX
Ειδικές Κατηγορίες
Overall Performance
• Insurance Agency Firms: INSURANCEMARKET
• Insurance Brokers: HOWDEN
Individual Agents of the yaer
1η ΘΕΣΗ: WE INSURANCE
2η ΘΕΣΗ: TRUCK & CARGO INSURANCE
3η ΘΕΣΗ: FEELSAFE INSURANCE
Rookie Tied Agent
• 1η ΘΕΣΗ: Φανού Ιουλία, Agency GROUPAMA
• 2η ΘΕΣΗ: Σερφιώτης Γιώργος, Agency ALLIANZ
• 3η ΘΕΣΗ: Τεμπονέρα Αγγελική, Agency INTERAMERICAN
Experienced Tied Agents of the Year
• 1η ΘΕΣΗ: Βούλγαρη Ιωάννα, Agency INTERAMERICAN
• 2η ΘΕΣΗ: Αντωνιάδης Χρήστος, Agency GROUPAMA
• 3η ΘΕΣΗ: Πούλιου Φερενίκη, Agency INTERAMERICAN
Senior Tied Agents of the Year
• 1η ΘΕΣΗ: Αποστολόπουλος Ήλίας, Agency INTERAMERICAN
• 2η ΘΕΣΗ: Στασινόπουλος Παναγιώτης, Agency ALLIANZ
• 3η ΘΕΣΗ: Τσίκα Ξανθούλα, Agency GROUPAMA
Χορηγοί της εκδήλωσης:
Gold Sponsors: Ευρώπη Ασφαλιστική
Silver Sponsors: Allianz, Eurolife FFH, Groupama, Interamerican, Ιντερσαλόνικα, Ορίζων Ασφαλιστική,
Bronze Sponsors: affidea, AIG, Ατλαντική Ένωση, Carglass, Euroins, Extra Assistance, GP Ασφαλιστική, Hellas Direct, Interasco, ΙΑΣΩ, Profia, vice versa
Communication Sponsors: insider, lifo.gr
Leave a Reply