Για άλλη μία χρονιά τα Insurance Awards Filippos Morakis ανέδειξαν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης και βράβευσαν τους ανθρώπους που αποτελούν πρότυπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 26 διαμεσολαβητές διακρίθηκαν χτες στα 31α FMIA, στην αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής. Περισσότεροι από 350 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, φορέων, του επιχειρείν και υψηλόβαθμα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαμεσολάβησης, παρακολούθησαν την απονομή.

Η διαδικασία του διαγωνισμού FM Insurance Awards 2025 σχεδιάστηκε με τη μέγιστη διαφάνεια και αξιοπιστία. Για τον σκοπό αυτό, η εποπτεία της διεξαγωγής ανατέθηκε στη Grant Thornton, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διασφαλίστηκε μέσα από την Επταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού κύρους με μακροχρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Στην επιτροπή συμμετείχαν οι:

Ανδρέας Βασιλείου, Ex President & CEO MetLife Central & Eastern Europe (Πρόεδρος Επιτροπής)

Γιώργος Κώτσαλος, πρώην CEO Ομίλου Interamerican

Μαριάννα Παπαδάκη, Ex Lloyd’s Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ

Ευγενία Τζώρτζη, Δημοσιογράφος, Η Καθημερινή

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, π. Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς & Πρόεδρος ΔΣ Πειραιώς Πρακτορειακή

Παναγιώτης Ξένος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Λυκούργος Πέτροβας, ex COO AXA Ασφαλιστική

Ο Τίτλος Τιμής «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ» απονεμήθηκε στον Γιώργο Κώτσαλο, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδος για τρεις θητείες και υπήρξε πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN.

Παρουσιαστές των βραβείων ήταν ο Νίκος Μωράκης, Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Ασφαλιστικό Marketing και αρχισυντάκτης του insurancedaily.gr και η Δώρα Αποστολοπούλου, General Manager της Special Risk Solutions Group of Companies.

Βραβευθέντες ανά κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:

Business Development – Insurance Agency Firms Finalists

1η ΘΕΣΗ: Mega Brokers

2η ΘΕΣΗ: insurancemarket

3η ΘΕΣΗ: Be Brokers

Business Development – Insurance Brokers Finalists

1η ΘΕΣΗ: HOWDEN

2η ΘΕΣΗ: PENCO

3η ΘΕΣΗ: NBG Μεσίτες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:

Customer Centricity – Insurance Agency Firms Finalists

1η ΘΕΣΗ: APOLLON SA

2η ΘΕΣΗ: MEGA BROKERS

3η ΘΕΣΗ: ΙNSURANCEMARKET

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:

Claims Management – Insurance Brokers Finalists

1η ΘΕΣΗ: PENCO

2η ΘΕΣΗ: DESIGNIA

3η ΘΕΣΗ: KARAVIAS Und. Agency

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:

High Quality – Insurance Agency Firms Finalists

1η ΘΕΣΗ: INSURANCEMARKET

2η ΘΕΣΗ: COVER INS.

3η ΘΕΣΗ: APPOLON SA

High Quality – Insurance Brokers Finalists

1η ΘΕΣΗ: HOWDEN

2η ΘΕΣΗ: KARAVIAS UND. AGENCY

3η ΘΕΣΗ: ZIA INSURANCE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η:

Sustainability Strategy – Insurance Agency Firms Finalists

1η ΘΕΣΗ: MAXIMA

2η ΘΕΣΗ:INSURANCE MARKET

3η ΘΕΣΗ: MEGA BROKERS

Sustainability Strategy – Insurance Brokers Finalists

1η ΘΕΣΗ: NAK KATSIBERIS

2η ΘΕΣΗ: HOWDEN

3η ΘΕΣΗ: INFOMAX

Ειδικές Κατηγορίες

Overall Performance

• Insurance Agency Firms: INSURANCEMARKET

• Insurance Brokers: HOWDEN

Individual Agents of the yaer

1η ΘΕΣΗ: WE INSURANCE

2η ΘΕΣΗ: TRUCK & CARGO INSURANCE

3η ΘΕΣΗ: FEELSAFE INSURANCE

Rookie Tied Agent

• 1η ΘΕΣΗ: Φανού Ιουλία, Agency GROUPAMA

• 2η ΘΕΣΗ: Σερφιώτης Γιώργος, Agency ALLIANZ

• 3η ΘΕΣΗ: Τεμπονέρα Αγγελική, Agency INTERAMERICAN

Experienced Tied Agents of the Year

• 1η ΘΕΣΗ: Βούλγαρη Ιωάννα, Agency INTERAMERICAN

• 2η ΘΕΣΗ: Αντωνιάδης Χρήστος, Agency GROUPAMA

• 3η ΘΕΣΗ: Πούλιου Φερενίκη, Agency INTERAMERICAN

Senior Tied Agents of the Year

• 1η ΘΕΣΗ: Αποστολόπουλος Ήλίας, Agency INTERAMERICAN

• 2η ΘΕΣΗ: Στασινόπουλος Παναγιώτης, Agency ALLIANZ

• 3η ΘΕΣΗ: Τσίκα Ξανθούλα, Agency GROUPAMA

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Gold Sponsors: Ευρώπη Ασφαλιστική

Silver Sponsors: Allianz, Eurolife FFH, Groupama, Interamerican, Ιντερσαλόνικα, Ορίζων Ασφαλιστική,

Bronze Sponsors: affidea, AIG, Ατλαντική Ένωση, Carglass, Euroins, Extra Assistance, GP Ασφαλιστική, Hellas Direct, Interasco, ΙΑΣΩ, Profia, vice versa

Communication Sponsors: insider, lifo.gr