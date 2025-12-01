Διανύουμε μια περίοδο σημαντικών και θετικών αλλαγών. Το 2025, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ενισχύθηκε ενώ οι πρωτοβουλίες της Πολιτείας ανέδειξαν τη σημασία της ασφάλισης και συνετέλεσαν στον περιορισμό του ασφαλιστικού κενού – που δυστυχώς, ωστόσο, παραμένει μεγάλο.

του Παύλου Κασκαρέλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Υδρογείου (Πηγή: Υδρόγειος VOICE)



Μέσα σ’ αυτό σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κατέγραψε ισχυρή πορεία ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις ενεαμήνου, η παραγωγή ασφαλίστρων αναμένεται να ξεπεράσει τα €100 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι.

Η επιχειρηματική αυτή πρόοδος συνοδεύτηκε από στοχευμένες οργανωτικές αλλαγές και συνεχή βελτιστοποίηση της εταιρικής μας δομής. Ενισχύσαμε κρίσιμους τομείς, με νέα στελέχη Διοίκησης που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων. Παράλληλα, συνεχίσαμε να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας επενδύοντας στην ανθρώπινη πλευρά της ασφάλισης. Μεταξύ άλλων, το Ydrogios Digital Academy, η νέα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρουσιάσαμε πρόσφατα στην αγορά, απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να ξεκινή10% σε σχέση με πέρυσι.

Η επιχειρηματική αυτή πρόοδος συνοδεύτηκε από στοχευμένες οργανωτικές αλλαγές και συνεχή βελτιστοποίηση της εταιρικής μας δομής. Ενισχύσαμε κρίσιμους τομείς, με νέα στελέχη Διοίκησης που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων.

Παράλληλα, συνεχίσαμε να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας επενδύοντας στην ανθρώπινη πλευρά της ασφάλισης. Μεταξύ άλλων, το Ydrogios Digital Academy, η νέα ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρουσιάσαμε πρόσφατα στην αγορά, απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον πολλά υποσχόμενο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αποτελεί έμπρακτη έκφραση της φιλοσοφίας μας να στηρίζουμε τη γνώση, την εξέλιξη και τους ασφαλιστικούς επαγγελματίες του αύριο.



Κλείνοντας τη χρονιά με θετικό αποτύπωμα, προχωρούμε προς το 2026 με σχέδιο, συνέπεια και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.

Οι βασικές μας προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια είναι: