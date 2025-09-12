Στα 39,9 δις δολ. ανήλθαν το 2024 οι θαλάσσιες ασφαλίσεις, καταγράφοντας άνοδο 1,4% έναντι του 2023, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Θαλάσσιας Ασφάλισης.

Οι ασφαλίσσεις φορτίων κυριάρχησαν κατά την περσινή χρονιά στα ασφάλιστρα, με δεύτερο τον τομέα των σκαφών και τρίτο τον κλάδο της υπεράκτιας ενέργειας.

Τα ασφάλιστρα για τα φορτία ανήλθαν σε 22,64 δις δολ., με αύξηση η οποία ήταν αντίστοιχη του γενικότερου ρυθμού ανάπτυξης του τομέα των ασφαλίσεων. Τέσσερις είναι οι λόγοι για τους οποίους οι θαλάσσιες ασφαλίσεις κατέγραψαν άνοδο το 2024, και σύμφωνα με όλα τα στοιχεία θα συνεχίσουν ανοδικά και κατά τη φετινή χρονιά.

Ο πρώτος έχει να κάνει με την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, το ενδιαφέρον δηλαδή της παγκόσμιας αγοράς για περισσότερα φορτία, ο δεύτερος με την αύξηση της αξίας των πλοίων, καθότι αυτά καθίστανται ακριβότερα λόγω της πράσινης ενέργειας, ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, που οδηγεί σε τόνωση της δραστηριότητας στον τομέα της υπεράκτιας ενέργειας και ο τέταρτος είναι ότι λόγω της αύξησης των οικονομικών δεικτών έχει παρατηρηθεί αύξηση στις εισαγωγές των νεότευκτων σκαφών (καινούριες παραγγελίες) κάτι το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλισης ως εμπόρευμα όσο και μετέπειτα της ασφάλισης ως σκάφη αναψυχής.

Τέλος, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η αύξηση της παγκόσμιας χωρητικότητας επίσης επιδρά θετικά στα έσοδα των διεθνών ασφαλιστικών ομίλων.