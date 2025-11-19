Σε ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμόζονται άμεσα και ουσιαστικά. Για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς και των πελατών, δεν αρκεί να καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες, οφείλουν επίσης να εντοπίζουν έγκαιρα τις αναδυόμενες τάσεις και απαιτήσεις και να πρωτοπορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού αποκτά στρατηγική σημασία. Δεν αρκεί πλέον να διαχειρίζονται τις αλλαγές, χρειάζεται να λειτουργούν ως μοχλοί μετασχηματισμού, προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Παράλληλα, οφείλουν να καλλιεργούν κουλτούρα δημιουργικότητας, ευελιξίας και καινοτομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες, τόσο για την ανάπτυξη του οργανισμού όσο και για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.

της Μαρίνας Βέργου, General Secretariat, People & Corporate Functions της Groupama Ασφαλιστικής (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025)

Οι προκλήσεις στον τομέα του HR



Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού στον ασφαλιστικό κλάδο καλούνται σήμερα να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων προκλήσεων. Η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσαρμογή στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και αυτοματισμών στις εσωτερικές διαδικασίες, αποτελούν καθοριστικούς στρατηγικούς άξονες. Παράλληλα, η ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων (reskilling και upskilling) των εργαζομένων είναι πλέον απαραίτητη, προκειμένου να διατηρείται η οργανωσιακή συνέχεια, ευελιξία και η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, η καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας, η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και η ενδυνάμωση της κριτικής, δημιουργικής σκέψης καθίστανται κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Ως φυσική απόρροια αυτών των εξελίξεων, αναδύεται η ανάγκη για νέες ειδικότητες και επαγγελματικούς ρόλους. Η ασφαλιστική βιομηχανία στρέφεται πλέον σε ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια, αναλυτές δεδομένων, επαγγελματίες στον τομέα της Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience), καθώς και σε συμβούλους ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι νέες αυτές δεξιότητες δεν είναι απλώς επιθυμητές, είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου.

Τι σημαίνει στην πράξη “συμπερίληψη”



Για τη Groupama Ασφαλιστική, η έννοια της συμπερίληψης μεταφράζεται στην καθημερινότητα ως η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε εργαζόμενος νιώθει ασφαλής, αποδεκτός και ισότιμος – ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικού χαρακτηριστικού. Η προώθηση της συμπεριληπτικότητας ενισχύεται έμπρακτα μέσα από ανοιχτή επικοινωνία, στοχευμένα προγράμματα και σαφώς διατυπωμένες πολιτικές που εγγυώνται την ισότητα ευκαιριών. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχολογικής ασφάλειας, πρόληψης της βίας και της παρενόχλησης, καθώς και ασυνείδητων προκαταλήψεων. Η δέσμευση της Groupama Ασφαλιστικής εκτείνεται και στην ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας την έννοια της ισότητας στην πράξη. Κεντρικός στόχος παραμένει η καλλιέργεια ενός «οργανωσιακού πολιτισμού» βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαρκή μέριμνα για τις ανάγκες και τα δικαιώματα κάθε εργαζομένου.

Το μοντέλο εργασίας



Για πολλούς οργανισμούς, η ευελιξία στον χώρο εργασίας αποτελεί βασικό μοχλό ενίσχυσης της αποδοτικότητας. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης, προσαρμοζόμενες στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Στη Groupama Ασφαλιστική, έχουμε υιοθετήσει ένα μικτό μοντέλο εργασίας που αξιοποιεί τα οφέλη τόσο της φυσικής παρουσίας όσο και της εξ αποστάσεως εργασίας. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της εμπιστοσύνης και παρέχουμε στους εργαζομένους τη δυνατότητα να εργάζονται απομακρυσμένα, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και τις λειτουργικές ανάγκες κάθε ομάδας. Η αποδοτικότητα, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας, αλλά και από τη σωστή διαχείριση των ομάδων και την αποτελεσματική αξιοποίηση εργαλείων παρακολούθησης και υποστήριξης της παραγωγικότητας. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την απόδοση, προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των εργαζομένων και διατηρεί την ισχυρή εταιρική κουλτούρα που χαρακτηρίζει τη Groupama. Προγράμματα επανακατάρτiσης ή ενίσχυσης δεξιοτήτων Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι στρατηγική επένδυση στο μέλλον. Στη Groupama Ασφαλιστική επενδύουμε συστηματικά στη δια βίου μάθηση, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα που καλύπτουν τόσο τεχνικές γνώσεις (όπως ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων) όσο και «ήπιες» δεξιότητες (όπως συνεργασία, διαχείριση & οργάνωση χρόνου, προσαρμοστικότητα και ηγετική σκέψη). Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους, αξιοποιώντας την εμπειρία, ενισχύοντας την τεχνογνωσία και ενσωματώνοντας νέες τάσεις και γνώσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Μέσω προγραμμάτων reskilling και upskilling ενδυναμώνουμε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οργανωσιακή ευελιξία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού συνολικά.

Η αποδοτικότητα των εργαζομένων

Η αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρώπων μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία και τη διαρκή ανάπτυξη του οργανισμού. Αντικατοπτρίζει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη στόχων, αλλά και την κουλτούρα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ουσιαστικής συνεισφοράς. Στη Groupama Ασφαλιστική, εφαρμόζουμε ένα δομημένο σύστημα αξιολόγησης που συνδυάζει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Οι ποσοτικοί δείκτες σχετίζονται με την επίτευξη ατομικών – ομαδικών στόχων και την παραγωγικότητα, ενώ οι ποιοτικοί δείκτες βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και αξιολογούν τόσο συγκεκριμένες, τεχνικές δεξιότητες του εκάστοτε ρόλου, αλλά και ήπιες δεξιότητες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, καλλιεργούμε μια κουλτούρα διαρκούς ανατροφοδότησης, προωθώντας τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ στελεχών και εργαζομένων. Η παροχή εποικοδομητικού feedback αλλά και η πρακτική του feed-forward ενισχύονται συστηματικά, με στόχο την ανάπτυξη και την αναγνώριση της μοναδικής αξίας κάθε μέλους της ομάδας.