Η Allianz με δέσμευση να προσφέρει σταθερότητα, σιγουριά και προστασία σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους της να γίνουν ενεργοί φορείς θετικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, δίνει σε κάθε μέλος της ομάδας τη δυνατότητα να αφιερώσει μία ημέρα στον εθελοντισμό. Αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία, 156 εργαζόμενοί της συμμετείχαν στις δράσεις Allianz Volunteer Day, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σε συνεργασία με τους οργανισμούς Humanity Greece και Save a Greek Stray.

83 εργαζόμενοι της Allianz ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους εθελοντές της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece, στη δράση «A Kitchen For Good» με στόχο τη δημιουργία και διανομή 695 μερίδων φαγητού. Τα γεύματα προσφέρθηκαν σε ευάλωτους και άστεγους συμπολίτες μας καθώς και σε οικογένειες που υπάγονται στο μητρώο της οργάνωσης. Η δράση υποστήριξε δομές και ομάδες που στηρίζουν πληθυσμούς σε ανάγκη, όπως το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, η Δομή Φιλοξενίας Τοξικοεξαρτώμενων του ΟΚΑΝΑ στο Ίλιον και η Δομή Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, μέρος των γευμάτων προσφέρθηκε σε πυροσβέστες, εθελοντές δασοπυροσβέστες και κλιμάκια πρώτης γραμμής που δρούσαν κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών, ως ένδειξη έμπρακτης στήριξης στις δύσκολες εκείνες ημέρες. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Allianz ανταποκρίθηκε σε επείγουσες κοινωνικές ανάγκες, προσφέροντας σίτιση, φροντίδα και αλληλεγγύη σε όσους δοκιμάζονται περισσότερο.

Επιπλέον, οι άνθρωποι της Allianz επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Save a Greek Stray, αφιερώνοντας χρόνο και φροντίδα στα αδέσποτα ζώα. Συνολικά, 73 εθελοντές συμμετείχαν ενεργά στην καθημερινή φροντίδα των ζώων, ενώ βοήθησαν και στη συντήρηση των χώρων του καταφυγίου, επιβεβαιώνοντας ότι ο σεβασμός προς τα ζώα είναι δείκτης του πολιτισμού μας και μέρος μιας κοινωνίας που συμπεριλαμβάνει όλους.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου δράσεων, η κα Δέσποινα Χαράπη, Chief People & Culture Officer της Allianz ανέφερε: «Η κοινωνική ευθύνη δεν είναι απλώς κομμάτι της στρατηγικής της Allianz, αλλά η ταυτότητά μας. Η ενεργή συμβολή μας στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο συμπεριληπτικού αύριο, αποτελεί υπόσχεσή τόσο προς την κοινωνία, όσο και προς τους εργαζομένους μας. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους της Allianz, που με ενθουσιασμό και ευαισθησία αγκαλιάζουν το όραμα και τις αξίες της εταιρείας, αφιερώνοντας τον χρόνο τους για να στηρίξουν όσους το έχουν ανάγκη. Η δύναμη της συλλογικότητας είναι αυτή που κάνει τη διαφορά».

Η Allianz, με σταθερή δέσμευση στη διαρκή προσφορά προς την κοινωνία, αποτελεί ενεργό εταιρικό πολίτη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλλοντος. Οι ενέργειές της ευθυγραμμίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και αναπτύσσονται γύρω από τους εξής βασικούς άξονες: τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική προσφορά, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και τις φιλοζωικές δράσεις.