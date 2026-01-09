Για έκτη συνεχή χρονιά, οι ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως ξεπέρασαν το ορόσημο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Swiss Re Institute, οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές για το 2025 εκτιμώνται στα 107 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρόλο που το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 24% σε σχέση με τα 141 δισεκατομμύρια δολάρια του 2024, η συχνότητα και η σφοδρότητα των φαινομένων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ο κύριος μοχλός ζημιών

Η αμερικανική αγορά βρέθηκε για άλλη μια φορά στο μάτι του κυκλώνα, συγκεντρώνοντας το 83% των παγκόσμιων ασφαλισμένων ζημιών, με το κόστος να ανέρχεται στα 89 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι οποίες αναδείχθηκαν ως το πιο δαπανηρό γεγονός δασικής πυρκαγιάς παγκοσμίως, με κόστος 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Η καταστροφή αυτή αποδίδεται στον συνδυασμό ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών και της αυξημένης οικιστικής δόμησης σε επικίνδυνες ζώνες.

Η επίμονη απειλή των καταιγίδων και των πλημμυρών

Οι σοβαρές καταιγίδες (SCS) συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, προκαλώντας ζημιές ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Η αστικοποίηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου και το αυξανόμενο κόστος κατασκευής καθιστούν αυτά τα φαινόμενα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο. Παράλληλα, στο τέλος Νοεμβρίου, η Νοτιοανατολική Ασία (Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ινδονησία) δοκιμάστηκε από καταστροφικές πλημμύρες λόγω του φαινομένου La Niña.

Τροπικοί Κυκλώνες και Συστήματα Προειδοποίησης

Παρά την έντονη δραστηριότητα στον Ατλαντικό, οι ζημιές από τυφώνες παρέμειναν σχετικά χαμηλές, καθώς κανένας από τους μεγάλους κυκλώνες δεν έπληξε τις ακτές των ΗΠΑ. Ο τυφώνας Melissa, αν και προκάλεσε βιβλικές καταστροφές στην Τζαμάικα ως καταιγίδα κατηγορίας 5, είχε ασφαλισμένο κόστος περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον αντίποδα, η επιτυχία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης αναδείχθηκε κατά τον σεισμό των 8,8 ρίχτερ στη Ρωσία τον Ιούλιο.

Όπως επισημαίνει ο Jerome Jean Haegeli της Swiss Re, η ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας είναι πλέον απαραίτητη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας σε έναν κόσμο αυξανόμενων κινδύνων.