Η κινητικότητα βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής, με την αυτοματοποίηση στην οδήγηση να προσδιορίζει νέο τοπίο κινδύνων αλλά και την ασφαλιστική αγορά να λειτουργεί ως ρυθμιστής στις τεχνολογίες που εν τέλει θα υιοθετηθούν. Η έλευση των αυτόνομων οχημάτων (AVs) και η αυξανόμενη συνδεσιμότητα υπόσχονται ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μεταφορές, εισάγοντας ταυτόχρονα πρωτόγνωρες προκλήσεις για τον κλάδο.

(Ασφαλιστικό Marketing, Τεύχος Φεβρουαρίου 2026)

Παρόλο που η πλήρης επικράτηση των αυτόνομων οχημάτων αναμένεται να καθυστερήσει τουλάχιστον μια δεκαετία λόγω υψηλού κόστους και ρυθμιστικών εμποδίων, οι αλλαγές είναι ήδη ορατές μέσω των robotaxis και των έξυπνων συστημάτων οδήγησης. Η μετάβαση από την ιδιοκτησία οχήματος στη χρήση εναλλακτικών μορφών, όπως η μικροκινητικότητα, μετασχηματίζει το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο κινδύνου. Οι ασφαλιστές καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα όπου η συχνότητα των ατυχημάτων μειώνεται, αλλά το κόστος επισκευής αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της προηγμένης τεχνολογίας των αισθητήρων.

Ταυτόχρονα, η αστική ευθύνη μετατοπίζεται από τον οδηγό στον κατασκευαστή και το λογισμικό, καθιστώντας απαραίτητο ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο και την πρόσβαση σε δεδομένα οχημάτων για δίκαιη τιμολόγηση. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι κρίσιμες ενημερώσεις λογισμικού αναδεικνύονται σε κεντρικούς πυλώνες της νέας ασφαλιστικής κάλυψης.

Το μέλλον της ασφάλισης δεν περιορίζεται πλέον στην απλή αποζημίωση, αλλά επεκτείνεται στην ενσωμάτωση σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα με υπηρεσίες κατ’ απαίτηση και τιμολόγηση βάσει συμπεριφοράς. Με τη συνδεσιμότητα να αναμένεται να αποφέρει έως και 50 δισ. δολάρια παγκοσμίως μέχρι το 2030, οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα επιδείξουν ευελιξία και δημιουργικότητα θα αναδειχθούν οι κύριοι διαμορφωτές της νέας εποχής της κινητικότητας.

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες ελέγχου στην υιοθέτηση αυτόνομων οχημάτων (AV), μεταβαίνοντας από παθητικούς ασφαλιστές κινδύνου σε ενεργούς ρυθμιστές ασφάλειας και ανάπτυξης τεχνολογίας. Ελέγχοντας τη διαθεσιμότητα ασφάλισης, τα ασφάλιστρα και τις αξιολογήσεις κινδύνου που βασίζονται σε δεδομένα, καθορίζουν ποιες αυτόνομες τεχνολογίες και υπηρεσίες κινητικότητας επιτρέπεται να λειτουργούν σε δημόσιους δρόμους.

Ειδικότερα η ασφαλιστική αγορά θα επηρεάσει το μέλλον της κινητικότητας μέσα από μία σειρά από διαδικασίες:

1. Προετοιμασία του σκηνικού για την εμπορευματοποίηση

Ορισμός Προτύπων Ασφάλειας: Οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ερευνητικά τους κέντρα (π.χ., Allianz Center for Technology) αξιολογούν τις υποσχέσεις ασφάλειας του αυτοματισμού, όπως η μείωση του ανθρώπινου σφάλματος.

Ενεργοποίηση της Ανάπτυξης Τεχνολογίας: Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να παρέχουν ασφάλιση υψηλής ποιότητας για τις εταιρείες AV (π.χ., Waymo, Cruise) σε κλίμακα, καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κάλυψη για την έκθεσή τους σε κινδύνους.

Πρόσβαση σε Δεδομένα και Ευθύνη: Οι ασφαλιστές απαιτούν πρόσβαση σε δεδομένα οχημάτων για να προσδιορίσουν την ευθύνη (άνθρωπος έναντι μηχανής) μετά από συμβάντα, επηρεάζοντας το εάν οι κατασκευαστές μπορούν να αναπτύξουν τεχνολογία.

2. Μετατόπιση Κινδύνου από τον Οδηγό στο Προϊόν

Στροφή Ευθύνης: Η βασική μετατόπιση είναι από την ατομική ευθύνη του οδηγού στην ευθύνη προϊόντος, μεταφέροντας την ευθύνη στους κατασκευαστές, τους προγραμματιστές λογισμικού ή τους χειριστές.

Προγνωστικά Μοντέλα: Οι ασφαλιστές υιοθετούν νέα, τεχνολογικά καθοδηγούμενα, «προγνωστικά» μοντέλα αντί να βασίζονται σε παλαιότερες αξιώσεις, επιτρέποντάς τους να αξιολογήσουν πώς συμπεριφέρεται ένα σύστημα εντός του Τομέα Λειτουργικού Σχεδιασμού (ODD).

Επιπτώσεις στα Ασφάλιστρα: Ενώ τα αυτοματοποιημένα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τη συχνότητα των ατυχημάτων και τα ασφάλιστρα έως και 75%, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι και το υψηλό κόστος επισκευής για τους αισθητήρες μπορεί αρχικά να οδηγήσουν σε υψηλά ή ακόμα και εξειδικευμένα ασφάλιστρα.

3. Βασικές Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές