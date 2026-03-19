Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός κλάδος διατυπώνει ένα σαφές αίτημα: μια στοχευμένη, υψηλού αντίκτυπου ατζέντα απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός Financial Services Omnibus, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και την αξιοποίηση περισσότερων κεφαλαίων για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ασφάλιση αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής στην Ευρώπη, βοηθώντας τις οικογένειες να ατενίζουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις όταν συμβαίνει το απρόβλεπτο και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των κοινοτήτων μας. Πίσω από αυτό βρίσκεται ένα τεράστιο οικονομικό μέγεθος: με 9,5 τρισεκατομμύρια ευρώ επενδεδυμένα στην οικονομία, εκ των οποίων το 70% εντός της ΕΕ, και με την Ευρώπη να φιλοξενεί πάνω από το 30% των κορυφαίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως, ο κλάδος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Ο κλάδος κινητοποιεί μακροπρόθεσμα κεφάλαια για πράσινες και καθαρές τεχνολογίες, καινοτομία, αμυντικές δυνατότητες και την ενεργειακή μετάβαση, και στηρίζει καθημερινά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Ωστόσο, η συσσώρευση επικαλυπτόμενων και πολύπλοκων κανονιστικών υποχρεώσεων υπονομεύει ολοένα και περισσότερο την ικανότητα του κλάδου να επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους. Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και υποστηρίζουν ένθερμα την έκκληση, που έχει εγκριθεί από τους ηγέτες της ΕΕ, για ένα ουσιαστικό πακέτο απλούστευσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το οποίο θα επιφέρει ορατές και μετρήσιμες μειώσεις στα κανονιστικά βάρη.

Για να είναι αποτελεσματικές, οι προσπάθειες απλούστευσης πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα περιορισμένο σύνολο προτεραιοτήτων υψηλού αντίκτυπου, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα Financial Services Omnibus. Η Insurance Europe καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να δράσουν σε δύο μέτωπα:

1. Διακοπή περιττών νέων κανονισμών

Απόσυρση της πρότασης για την Πρόσβαση σε Χρηματοοικονομικά Δεδομένα (FiDA)

Μη προώθηση της ελάχιστης εναρμόνισης των Σχημάτων Εγγύησης Ασφαλίσεων (IGS)

2. Απλούστευση υφιστάμενων κανονισμών (στο πλαίσιο του Financial Services Omnibus)

«Πάγωμα» (stop the clock) της Οδηγίας για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (IRRD), ώστε να επανεκτιμηθούν το πεδίο εφαρμογής, η αναλογικότητα και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Στοχευμένες προσαρμογές στις απαιτήσεις του Solvency II (Πυλώνας 2 και Πυλώνας 3), χωρίς να θίγεται η πρόσφατη πολιτική συμφωνία, και με αναγνώριση της προόδου που έχει επιτευχθεί μέσω της αναθεώρησης του Solvency II, σε συνάφεια με τους στόχους της ατζέντας απλούστευσης.

Περαιτέρω απλούστευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ταξινομίας, ώστε να μειωθούν τα υπερβολικά βάρη υποβολής εκθέσεων.

Αντιμετώπιση δυσανάλογων λογιστικών και ελεγκτικών κανόνων, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Αποφυγή επικαλύψεων και μείωση της γραφειοκρατίας στο πλαίσο του Κανονισμού για την Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα (DORA).

Ο Frédéric de Courtois, Πρόεδρος της Insurance Europe, δήλωσε:

«Η διατήρηση της στρατηγικής ηγεσίας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών σημαίνει διατήρηση της ηγεσίας της Ευρώπης. Κάθε περιττός κανόνας έχει κόστος — για τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις που η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αυτή την εβδομάδα μια πραγματική ευκαιρία να αποδείξουν ότι η ανταγωνιστικότητα και η απλούστευση είναι πραγματικές προτεραιότητες και όχι απλώς συνθήματα.»

Η υλοποίηση αυτών των αλλαγών θα ενίσχυε σημαντικά την ικανότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να επικεντρωθούν σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία: τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και τη διοχέτευση μακροπρόθεσμων επενδύσεων προς τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης. Η απλούστευση θα αποδείκνυε ότι η Ευρώπη είναι σοβαρή ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ενδυνάμωση της Ενιαίας Αγοράς και τη διασφάλιση ότι η ρύθμιση ενδυναμώνει —και δεν παρεμποδίζει— την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.