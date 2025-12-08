Το 4ο Επετειακό Συνέδριο του Πανόρμου “10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΣ | 2025 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ” δεν ήταν απλά μια εκδήλωση. Ήταν η επιβεβαίωση μιας πορείας 10 ετών, γεμάτη Όραμα, Πάθος και Ανθρώπινο πρόσημο. Ήταν η γιορτή του πρώτου και μοναδικού Συνεταιρισμού Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην Ελλάδα, σε μια χρονιά-ορόσημο, το 2025 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πάνορμος “Η συμβολή των χορηγών μας έκανε τη διαφορά. Η επιτυχία της βραδιάς, η ατμόσφαιρα ζεστασιάς και η υψηλή αισθητική που απολαύσαμε όλοι, από τις ομιλίες και τις βραβεύσεις μέχρι τη μελωδική συνοδεία σαξόφωνου και πιάνου ανάμεσα στα έργα τέχνης, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη δική τους έμπρακτη στήριξη. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τα φώτα της σκηνής έσβησαν, αλλά η λάμψη της βραδιάς παραμένει ζωντανή μέσα μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συνοδοιπόρους μας:

Grand Sponsor: Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην Καλαμπάκας Group για την κορυφαία υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στο όραμά μας.

Bronze Sponsors: Την ευγνωμοσύνη μας στις εταιρείες που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά μας:

Kind Sponsorships: Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Benefit και τον κ. Φώτη Πουλή για την ευγενική τους χορηγία, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην άρτια διοργάνωση.



Μαζί χτίζουμε το μέλλον της Διαμεσολάβησης!

Όπως ανέφερε και ο κεντρικός μας ομιλητής, ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Θοδωρής Παπαλουκάς, το μέλλον ανήκει στις ομάδες και τις συνέργειες. Οι χορηγοί μας, απέδειξαν ότι μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: ότι η συνεργασία και η συνιδιοκτησία είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη.

Τους ευχαριστούμε που είναι κομμάτι της οικογένειας του ΠΑΝΟΡΜΟΥ.