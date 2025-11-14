Ο Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση Δωδεκανήσου “ΙΣΧΥΣ”, με αφορμή την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης (11 Νοεμβρίου) πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις σε Λύκεια της Ρόδου, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την Ασφαλή και Υπεύθυνη οδήγηση. Μέσα από ζωντανές παρουσιάσεις και διάλογο, οι μαθητές ενημερώνονται για:

• Την αξία της πρόληψης και της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς.

• Τις νομικές υποχρεώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που συνοδεύουν την κυκλοφορία οχημάτων.

• Τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση οχημάτων, όπως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ.

• Τις ευθύνες των ιδιοκτητών οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς μια απερίσκεπτη επιλογή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον Οδηγό, τον Ιδιοκτήτη του οχήματος και την Οικογένειά του. Ποιες είναι οι πιθανές οικονομικές και νομικές επιβαρύνσεις όταν η υποχρεωτική Ιδιωτική Ασφάλιση δεν καλύπτει τη ζημιά. Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Βάσω Μουτάφη, μαζί με όλα τα μέλη, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για την άψογη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης:

Τον Διοικητή της Τροχαίας Ρόδου , κ. Μανώλη Παπαδάκη

, Τον Ρόδιο Παραολυμπιονίκη , κ. Μιχάλη Σεΐτη

, Τους Λυκειάρχες:

• του 2ου Λυκείου Ρόδου, κ. Βασίλη Σκουλλή

• του 3ου Λυκείου Ρόδου, κ. Τάσο Χαμουζά

Οι πρώτες ενημερωτικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στα Λύκεια της Ρόδου στις 12 και 13 Νοεμβρίου,

σηματοδοτώντας την έναρξη μιας δράσης που στοχεύει στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων νέων οδηγών.