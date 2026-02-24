Η Vice Versa ανταποκρινόμενη στην υπόσχεση που έχει δώσει στην ασφαλιστική αγορά, για συνέπεια, ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια στον χειρισμό ασφαλιστικών ζημιών, ανακοινώνει την είσοδο στην εταιρική της σύνθεση των κκ Ηλία και Μάριου Γαλάνη.

Η ένταξη του Ηλία και του Μαριου Γαλάνη, αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Vice Versa , καθώς όπως αναφέρουν στο Δ.Τ. της εταιρείας, το όραμα, η δημιουργικότητα και ο επαγγελματισμός τους ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την φιλοσοφία τους.

Η Vice Versa δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης ασφαλιστικών ζημιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για λογαριασμό του ασφαλισμένου. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση της ζημιάς από την πρώτη ημέρα έως και την τελική αποζημίωση, πάντα σε στενή συνεργασία με τον ασφαλιστικό σύμβουλο και τα στελέχη της επιχείρησης, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.