Οι καταναλωτές δεν αξιολογούν πλέον τις εταιρείες αποκλειστικά με βάση το κόστος που πρέπει να καταβάλλουν για να αποκτήσουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, καθώς αναζητούν brand names που σχετίζονται με ηθική συμπεριφορά και κοινωνική ευθύνη. Για αυτό και επιλέγουν πιο εύκολα εταιρείες που μέσα από τις δράσεις τους δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος, αλλά και για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα EY Global Insurance Consumer Survey, η κοινωνική ευθύνη διαδραματίζει πλέον κρίσιμο ρόλο στις καταναλωτικές επιλογές. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό 72% των καταναλωτών παγκοσμίως πιστεύει ότι οι μάρκες πρέπει να συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο και σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας, ενώ το 69% θεωρεί ότι η συμπεριφορά μιας επιχείρησης είναι εξίσου σημαντική με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μελέτη για τη γενιά Ζ που δημοσιεύτηκε στο European Research Studies Journal, κατέδειξε ότι περίπου 60 % θεωρούν ότι η υπεύθυνη δράση μιας μάρκας διαμορφώνει θετική εικόνα που επηρεάζει την επιλογή τους.

Συνολικά, τα στοιχεία υποστηρίζουν πως οι μάρκες που ενσωματώνουν υπεύθυνες πρακτικές και επικοινωνούν με διαφάνεια αυτές τις πρωτοβουλίες αποκτούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: όχι μόνο ως πιο «ηθική» επιλογή, αλλά και ως πιο ελκυστική για τον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι η υπευθυνότητα δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής ευθύνης, αλλά και επιχειρηματικής στρατηγικής.

Αν και οι έρευνες καταγράφουν την τάση αυτή έντονα στις αναπτυσσόμενες αγορές, η δυναμική της είναι πλέον καθολική. Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές εμφανίζονται επίσης όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι και αναπροσαρμόζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες, αναζητώντας πιο υπεύθυνα και αξιόπιστα Brand Names. Έρευνα της EY το 2024 για τους καταναλωτές στην Ελλάδα δείχνει ότι ένας στους τρεις καταναλωτές (συνολικά 34%) θεωρεί εξαιρετικά ( το 8%) ή πολύ σημαντική (το 26%) τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Η σημασία της ΕΚΕ για την επιλογή ασφαλιστικής

Η σύνδεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με την ασφαλιστική βιομηχανία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η έρευνα της Bain & Company,σε 28.765 καταναλωτές σε 14 χώρες (2023) αποκάλυψε πως περίπου το 80% των ερωτηθέντων θέλουν οι ασφαλιστές να ενσωματώσουν στις προτάσεις τους πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Αυτό σημαίνει ότι, σήμερα, όταν ένας καταναλωτής επιλέγει ασφαλιστή, το κάνει έχοντας υπόψη του και τομείς όπως:

Περιβαλλοντική συνείδηση: Η υποστήριξη πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κοινωνική προσφορά: Η στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ή, όπως φαίνεται παρακάτω, του αθλητικού κινήματος. Ηθική Διοίκηση: Η διαφάνεια και η υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας.

Το Παράδειγμα της Allianz: Υποστηρικτής στο αθλητικό κίνημα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας εταιρείας που έχει αγκαλιάσει δυναμικά την ΕΚΕ και επενδύει στη σύνδεση με κοινωνικά οφέλη είναι η Allianz. Η εταιρεία έχει αναγνωριστεί ευρέως για την ενεργό της στήριξη στο αθλητικό κίνημα, υποστηρίζει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Άγώνες σαν διεθνής ασφαλιστικός συνεργάτης από το 2021 έως το 2028 και στέκεται στο πλευρό αθλητών.

Αυτή η δέσμευση δεν είναι απλώς χορηγία, αλλά μια στρατηγική επιλογή που συνδέεται με τις αξίες του αθλητισμού, όπως η ανθεκτικότητα, η αριστεία και η συμπερίληψη. Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η εταιρεία δηλώνει έμπρακτα την κοινωνική της ευθύνη, προωθώντας την υγεία, τη σωματική δραστηριότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.

Αυτή η προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη ασφαλιστική αγορά: οι εταιρείες που επενδύουν σε οικοσυστήματα υπηρεσιών και δράσεις που υπερβαίνουν την απλή ασφάλιση, κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την πίστη των καταναλωτών. Η ΕΚΕ μετατρέπεται έτσι από απλή “πολυτέλεια” σε κεντρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο των ασφαλίσεων.

