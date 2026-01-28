Ο Νίκος Ζάχος, Γενικός Διευθυντής της «NP Ασφαλιστική», μιλά στο “am” τη φιλοσοφία της εταιρείας στο πεδίο των επενδύσεων. Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται κυρίως σε ελληνικά και ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, με την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου να έχει προσφέρει αυξημένη επενδυτική ασφάλεια. Ο κ. Ζάχος αναλύει τους κύριους κινδύνους (αγοράς και μακροοικονομικούς) και τις ενέργειες αντιστάθμισης, όπως η μεγάλη ρευστότητα και η γεωγραφική διασπορά. Τέλος, τονίζει την εναρμόνιση της εταιρείας με τους στόχους ESG και την προσπάθεια για ψηφιοποίηση και εφαρμογή πολιτικών μηδενικών ρύπων, θεωρώντας τα Big Data κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am Δεκεμβρίου 2026

Ποιοι κύριοι κίνδυνοι θεωρείτε ότι επηρεάζουν περισσότερο το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο αυτήν τη στιγμή, και ποιες ενέργειες αντιστάθμισης εφαρμόζετε;

Oι βασικοί κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικά το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο είναι κυρίως οι κίνδυνοι αγοράς (market risk) και οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της «NP Ασφαλιστική» βασίζεται κυρίως σε ευρωπαϊκά και ελληνικά κρατικά ομόλογα και t-bills. Το γεγονός ότι τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έχουν κινηθεί εξαιρετικά τα τελευταία 6 χρόνια σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου μας έχουν δώσει σημαντικές υπεραξίες και κυρίως αυξημένη επενδυτική ασφάλεια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας. Σε περίπτωση που η ΕΚΤ αλλάξει πολιτική στα επιτόκια, αυτό θα οδηγήσει σε μια αύξηση του ρίσκου των ελληνικών κρατικών ομολόγων, καθώς επίσης, μία πιθανή μελλοντική πολιτική ακυβερνησία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιστοίχως θα αυξήσει το ρίσκο των ευρωπαϊκών ομολόγων. Σε ότι αφορά τις ενέργειες αντιστάθμισης του κινδύνου, περιλαμβάνεται η μεγάλη ρευστότητα που έχει η Εταιρία μας και κατά δεύτερο λόγο η αυξημένη γεωγραφική διασπορά των επενδυμένων κεφαλαίων.

Πώς επηρεάζει το τρέχον διεθνές περιβάλλον την αναμενόμενη επενδυτική απόδοση της εταιρείας σας

Γενικότερα, η NP Ασφαλιστική στα 23 χρόνια της ακολουθεί μία συντηρητική επενδυτική πολιτική που έχει ως στόχο την κεφαλαιακή θωράκιση της εταιρείας ακόμη και σε δύσκολες συγκυρίες, παρά να εμφανίζει αποδόσεις υψηλού ρίσκου. Η επιλογή αυτή μας έχει δικαιώσει απόλυτα κατά τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ η εμπιστοσύνη μας στην ελληνική κεφαλαιαγορά πλέον αποδίδει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.

Πώς ενσωματώνονται οι παράμετροι ESG (Environmental, Social, Governance) στην επενδυτική στρατηγική σας, και ποιες συγκεκριμένες επενδυτικές επιλογές έχετε κάνει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή (“Green Transition”);

Τόσο το ESG όσο και η «πράσινη μετάβαση» μας απασχολούν ιδιαίτερα, ως μία νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία. Σε ότι αφορά το ESG ακολουθούμε όλους τους βασικούς κανόνες και στόχους τόσο στο περιβαλλοντικό πλαίσιο (ανάπτυξη φιλικών και πράσινων πολιτικών μέσα στην Εταιρεία), στο κοινωνικό περιβάλλον ( προσφορές στις τοπικές κοινωνίες και με δραστηριότητες πολιτιστικές και αθλητικές) και στην διακυβέρνηση που θεωρούμε ότι κινούμαστε εναρμονισμένοι με τις εξελίξεις.

Στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, η ψηφιοποίηση εργασιών και η προσπάθεια εφαρμογής μηδενικών ρύπων και φιλικών προς το περιβάλλον εργασιών μας οδηγούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας (π.χ. Big Data, ΑΙ) στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου;

H «NP Ασφαλιστική» ως μία εταιρεία ηλικίας 22 ετών, επιβάλλεται να παρακολουθεί τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε υιοθετήσει και επιτύχει, τεχνολογικές επιλογές που ωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, και αυξάνουμε τις προσπάθειες για τα Big Data, τα οποία τα θεωρούμε κλειδί για την ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον. Σε ότι αφορά το AΙ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εκτιμούμε ότι θα κάνουμε τις επενδύσεις μας όταν θα κρίνουμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες εφαρμογής του στην ασφαλιστική αγορά.