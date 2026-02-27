Η ασφαλιστική αγορά της επόμενης πενταετίας αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τρεις καθοριστικούς παράγοντες: την αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών για ουσιαστική προστασία, την επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης και την ολοένα μεγαλύτερη απαίτηση για υπεύθυνες και διαφανείς πρακτικές.

Απόστολος Αϊλαμάκης, Chief Strategy & Transformation Officer της Εθνικής Ασφαλιστικής (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό am, Γενάρης 2026)

Επιπλέον, θα επηρεαστεί έντονα από τη δημογραφική γήρανση και την αυξανόμενη ανάγκη για συμπληρωματικές ιδιωτικές καλύψεις, κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην υγεία και στη συνταξιοδοτική προστασία. Η κλιματική αλλαγή και η συχνότερη εμφάνιση φυσικών φαινομένων θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, οδηγώντας σε πιο σύνθετες αξιολογήσεις κινδύνου και σε αυξημένη ζήτηση για ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας.

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα, ο ρόλος της ασφάλισης καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ, με έμφαση όχι μόνο στην αποζημίωση, αλλά και στη συνολική πρόληψη και την απλοποιημένη εμπειρία του ασφαλισμένου. Η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης και των data analytics θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αξιολογούν κινδύνους, σχεδιάζουν προϊόντα και προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες στους πελάτες. Οι ασφαλισμένοι θα απαιτούν όλο και περισσότερο απλές, άμεσες και ψηφιακές αλληλεπιδράσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενδυνάμωση των ψηφιακών καναλιών και την πλήρη διασύνδεσή τους με τα παραδοσιακά δίκτυα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής οικοδομείται σε ένα σταθερό και σαφές πλαίσιο. Στον πυρήνα της βρίσκονται η υπεύθυνη ανάπτυξη, η ουσιαστική ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης και της εμπειρίας του πελάτη, καθώς και η δυναμική ενδυνάμωση των δικτύων που αποτελούν τον σημαντικότερο σημείο σύνδεσης με τους ασφαλισμένους.

Παράλληλα, επενδύουμε στην ψηφιακή επιτάχυνση με ουσιαστικό αντίκτυπο, τόσο μέσω νέων εργαλείων όσο και με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας. Στόχος μας είναι η απλοποίηση και η ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, καθώς και η παροχή μιας πιο άμεσης και ποιοτικής εμπειρίας εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Στον κλάδο της υγείας, η μετάβαση μας από το μοντέλο της αποζημίωσης σε αυτό της πρόληψης θα αποτελέσει καταλύτη αλλαγής, καθώς η ασφαλιστική κάλυψη πλέον οφείλει να προβλέπει, να καθοδηγεί και να δημιουργεί αξία πριν ακόμη προκύψει ανάγκη αποζημίωσης.

Με αυτή τη στρατηγική προσέγγιση, η Εθνική Ασφαλιστική φιλοδοξεί να ηγηθεί της μετάβασης της αγοράς, ενισχύοντας τον ρόλο της ως μια σύγχρονη, υπεύθυνη και ανθρωποκεντρική εταιρεία, που δρα με απλότητα, ταχύτητα και διαφάνεια και τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο κάθε απόφασης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς επιταχύνει περαιτέρω τις δυνατότητές μας. Αποκτούμε έναν ισχυρό σύμμαχο που πιστεύει στη δυναμική και τις προοπτικές της εταιρείας, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία και υποδομές που στηρίζουν τους στρατηγικούς μας στόχους.

Παράλληλα, οι συνέργειες σε επίπεδο δεδομένων, τεχνολογίας και καναλιών διανομής ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά μας, ενώ η δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων που συνδυάζουν τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για ολοκληρωμένες λύσεις προς τους πελάτες μας.