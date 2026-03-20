H ασφαλιστική αγορά την επόμενη πενταετία θα κινηθεί σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, με βασικούς μοχλούς την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την εντατικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και τη μεταβολή του προφίλ των ασφαλιστικών κινδύνων. Οι πελάτες θα απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερη εξυπηρέτηση και πιο εξατομικευμένες λύσεις, ενώ παράλληλα η κλιματική αλλαγή και οι νέοι τεχνολογικοί κίνδυνοι θα επηρεάζουν άμεσα τη δομή και την τιμολόγηση των προϊόντων.

Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Interasco

Σε αυτό το περιβάλλον, η ικανότητα των ασφαλιστικών οργανισμών να προσαρμόζονται με ταχύτητα, συνέπεια και τεχνική επάρκεια θα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ανταγωνιστικότητας.

Η Interasco ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτές με ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμο όραμα. Η Διεύθυνση Motor & Non‑Motor, της οποίας έχω την ευθύνη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, καθώς επηρεάζει άμεσα:

την ποιότητα και τεχνική ισορροπία του χαρτοφυλακίου,

την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων,

την εύρυθμη λειτουργία και οικονομική σταθερότητα της εταιρείας .

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στη συνεργασία και τη διαρκή ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Με ομαδική λειτουργία και αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των στελεχών μας, διαμορφώνουμε πολιτικές ανάληψης κινδύνων και προϊόντα που συνδυάζουν τεχνική αρτιότητα, ευελιξία και εμπορική αποτελεσματικότητα

Η επιτυχία της Διεύθυνσης Motor & Non‑Motor είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας, κοινής δέσμευσης και υψηλών προτύπων επαγγελματισμού.

Καθοριστικό πλεονέκτημα για την πορεία της Interasco αποτελεί η στήριξη της μητρικής εταιρείας Harel Insurance Investments & Financial Services, ενός από τους ισχυρότερους διεθνώς ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η οικονομική ισχύς του Ομίλου αποτελούν πυλώνες που ενισχύουν τη στρατηγική και επιχειρησιακή μας εξέλιξη.

Στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία:

Για τα επόμενα χρόνια, η Διεύθυνση Motor & Non‑Motor εστιάζει σε τέσσερεις κύριους στρατηγικούς άξονες:

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω προσεκτικής επιλογής κινδύνων και ενίσχυσης της τεχνικής κερδοφορίας. Στοχευμένη ανάπτυξη των κλάδων non-motor, με νέα προϊόντα και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας . Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των συνεργατών, μέσα από διαρκή υποστήριξη, εκπαίδευση και αναβάθμιση εργαλείων. Καλλιέργεια ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, που προάγει την ομαδικότητα, την καινοτομία και την ευθυγράμμιση με τους εταιρικούς στόχους.

Με τον συνδυασμό αυτών των δράσεων, η Διεύθυνση επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μέλλοντος για την εταιρεία.

Με ξεκάθαρη στρατηγική και τη δύναμη της συνεργασίας η Interasco ενισχύει τον ρόλο της σε μια ασφαλιστική αγορά που εξελίσσεται.