Τον Φεβρουάριο του 2026, η ασφαλιστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ., η οποία συμπληρώνει 62 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι επιβράβευσης των συνεργατών της στο Μαρόκο, έναν από τους πιο δημοφιλείς εξωτικούς προορισμούς. Το ταξίδι αποτέλεσε μια έμπρακτη αναγνώριση προς τους συνεργάτες της εταιρείας που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Οι συνεργάτες που ξεχώρισαν για τα εξαιρετικά παραγωγικά τους αποτελέσματα, από το δίκτυο πωλήσεων της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής, ταξίδεψαν μαζί με τον κ. Χρήστο Αχή, Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης, τον κ. Κωνσταντίνο Αχή, Τεχνικός Διευθυντής, και τον κ. Διονύση Ακτύπη, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, καθώς και με άλλα στελέχη της εταιρείας στο Μαρόκο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι εκπρόσωποι της διοίκησης μοιράστηκαν με τους βραβευθέντες τη χαρά των σημαντικών επιτυχιών τους, ενώ παράλληλα αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θετική και αξέχαστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

Ο κ. Χρήστος Αχής συνεχάρη τους συνεργάτες για τη σημαντική συμβολή τους στην πορεία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι: «Η επιτυχία της εταιρείας ΟΡΙΖΩΝ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή υποστήριξη των συνεργατών μας. Η ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία αποτελεί ταυτόχρονα και δέσμευσή μας να αναβαθμίζουμε συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών μας και να ενδυναμώνουμε τους συνεργάτες μας σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας. Γιατί σταθερά μπροστά, μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο Μαζί, Ασφαλώς.»

Από την πλευρά του, ο κ. Διονύσης Ακτύπης υπογράμμισε: «Η έμπρακτη ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων δεν συμβάλλει μόνο στην επίτευξη των ετήσιων στόχων της εταιρείας ΟΡΙΖΩΝ, αλλά κυρίως στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που διαμορφώνουν το παρόν και σχεδιάζουν μαζί το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου».

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιβράβευσης, οι συνεργάτες και τα στελέχη της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πολιτισμό και την ιστορία του Μαρόκου, επισκεπτόμενοι, μεταξύ άλλων, σημαντικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας Ραμπάτ. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με την τοπική κουλτούρα και τη γαστρονομία της χώρας, θαυμάζοντας τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της περιοχής, δοκιμάζοντας χαρακτηριστικές γεύσεις της μαροκινής κουζίνας και απολαμβάνοντας τα ιδιαίτερα εντυπωσιακά τοπία που προσφέρει ο συγκεκριμένος προορισμός.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι συνεργάτες επέστρεψαν γεμάτοι ενέργεια, έμπνευση και διάθεση για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, προσβλέποντας ήδη στην επόμενη ευκαιρία να συναντηθούν και να ταξιδέψουν ξανά μαζί με τους εκπροσώπους της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής, δημιουργώντας νέες εμπειρίες και αξέχαστες στιγμές σε έναν επόμενο προορισμό.