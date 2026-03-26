Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συμβολισμούς, η Διεύθυνση Δημήτρη Αναστασίου με διακριτικό τίτλο “A Team” , του Εταιρικού Δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής, πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση βραβεύσεών της, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο εμβληματικό Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους συνεργάτες όλων των γραφείων της Διεύθυνσης, τους Συντονιστές και τις Γραμματείς, παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της Διοίκησης της Εταιρείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής, κ. Δημήτρης Αναστασίου, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό του χώρου: έναν χώρο αφιερωμένο στη συνέπεια, την πειθαρχία και την υπέρβαση – αξίες που, όπως τόνισε, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης. Υπογράμμισε τη διαχρονική συνοχή της Διεύθυνσης, η οποία λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός από τη Θράκη έως την Κρήτη, επιτυγχάνοντας σταθερά υψηλές παραγωγικές επιδόσεις και αποτελεσματικότητα στις συνθήκες των τελευταίων ετών.

Τιμώμενοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης ήταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης –ο οποίος διετέλεσε και Πρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης– καθώς και διοικητικά στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής: ο Γενικός Διευθυντής Εμπειρίας Πελάτη, κ. Αχ. Σδράκας, ο Διευθυντής Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου, κ. Γ. Αναστόπουλος, ο Διευθυντής Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, κ. Δ. Παπαχρήστου, ο Διευθυντής Αποζημιώσεων Υγείας, κ. Γ. Νικολόπουλος, ο Προϊστάμενος Υποστήριξης Εταιρικού Δικτύου Βόρειας Ελλάδος, κ. Λ. Γιουρτσίδης, καθώς και η Επικεφαλής Διοικητικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, κα Τ. Βαχαρακίδου.

Ο κ. Αναστασίου παρομοίωσε τον ασφαλιστικό σύμβουλο ως «μαραθωνοδρόμο», επισημαίνοντας ότι η διαδρομή της επιτυχίας απαιτεί αντοχή, σταθερότητα και παρουσία δίπλα στον πελάτη. Τόνισε επίσης τις τρεις θεμελιώδεις αξίες της Διεύθυνσης: Αφοσίωση, Αξιοπιστία, Καινοτομία, οι οποίες αποτελούν, όπως ανέφερε, όχι απλές διακηρύξεις αλλά καθημερινή δέσμευση προς την κοινωνία. Ο κ. Αναστασίου αναφέρθηκε επίσης στις νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μέλη της Διεύθυνσης στο νέο περιβάλλον αλλαγών, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος και η καλόπιστη κριτική αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, αναγνώρισε τα σημαντικά βήματα της Εταιρείας στη ψηφιοποίηση και στα νέα εργαλεία που ενισχύουν την καθημερινή εργασία των συνεργατών, επιμένοντας ότι η τεχνολογία είναι το μέσο, ενώ ο άνθρωπος παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι νέοι συνεργάτες της Διεύθυνσης, ενώ αναδείχθηκαν οι προαγωγές για το 2026, επιβραβεύοντας την προσπάθεια, το ήθος και τη διαρκή εξέλιξη των συνεργατών. Ακολούθησαν οι βραβεύσεις Ζωής, Γενικών Κλάδων και Διατηρησιμότητας καθώς και οι τοποθετήσεις του Δημάρχου και των στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες ανέδειξαν τη συμβολή του Δικτύου στην ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της KappaData, κ. Παναγιώτη Κατσαϊδώνη, με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της ως ευκαιρία αλλά και πρόκληση για τον κλάδο. Ακολούθως, όλοι οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν για γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, ολοκληρώνοντας μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση, στη συνεργασία και στη συλλογική πορεία προς μια ακόμη δυναμική και παραγωγική χρονιά.