Η κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα και την ακραία ζέστη συχνότερα και εντονότερα, με σοβαρές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Ο ΟΗΕ, ο ΠΟΥ και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιούν ότι η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 2-3% για κάθε βαθμό πάνω από τους 20°C, ενώ οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν θερμοπληξία, αφυδάτωση, νεφρικές και νευρολογικές βλάβες.

Οι πιο ευάλωτοι είναι οι χειρωνακτικοί εργάτες σε γεωργία, οικοδομή και αλιεία, αλλά και παιδιά και ηλικιωμένοι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, με πάνω από 22 εκατ. εργατικά ατυχήματα ετησίως.

Οι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν θερμοπληξία, αφυδάτωση, νεφρική δυσλειτουργία και νευρολογικές διαταραχές.

Οι οργανισμοί ζητούν άμεσα σχέδια δράσης κατά της ζέστης, προσαρμοσμένα σε κάθε χώρα και βιομηχανία, καθώς και καλύτερη εκπαίδευση υγειονομικών. Σε ορισμένα κράτη συζητείται ακόμη και η θέσπιση ανώτατων νομικών ορίων θερμοκρασίας στην εργασία.

Η οδηγία του ΟΗΕ προτείνει συγκεκριμένα βήματα για κυβερνήσεις, εργοδότες και υγειονομικές αρχές: