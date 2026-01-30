Η πρόσφατη χειμερινή καταιγίδα Fern που σάρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αφήσει πίσω της ένα δυσβάσταχτο οικονομικό αποτύπωμα, με τις συνολικές ζημιές και τις οικονομικές απώλειες να εκτιμώνται μεταξύ 105 και 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την AccuWeather, το φαινόμενο ήταν πρωτοφανές σε έκταση, επηρεάζοντας περισσότερους από 200 εκατομμύρια ανθρώπους σε τουλάχιστον 24 πολιτείες.

Η προκαταρκτική εκτίμηση των απωλειών δεν περιορίζεται μόνο στις υλικές καταστροφές. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων, όπως:

• Ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές.

• Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές σε μεγάλους κόμβους.

• Απώλειες στον τουρισμό και μειωμένα έσοδα λόγω διακοπής της εμπορικής δραστηριότητας.

• Οικονομικές απώλειες από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές καθυστερήσεις στις πτήσεις.

• Απώλειες μισθών και καταστροφή καλλιεργειών.

Ο Jonathan Porter, επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, υπογράμμισε ότι αυτό που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη καταιγίδα δεν είναι μόνο το χιόνι και ο πάγος, αλλά η καθολική ανατροπή της καθημερινότητας, των μεταφορών και της ενέργειας σε τεράστια γεωγραφική έκταση.

Ο Jasper Cooper, στέλεχος της Moody’s Ratings, επιβεβαίωσε ότι οι ασφαλισμένες ζημιές από την καταιγίδα, η οποία ονομάστηκε «Fern», θα ανέλθουν σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η προηγούμενη μεγαλύτερη χειμερινή καταιγίδα σε επίπεδο ασφαλισμένων ζημιών ήταν ο παγετός του Τέξας το 2021, με κόστος 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Λόγω της συχνότητας τέτοιων φαινομένων τα τελευταία χρόνια, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν τα ασφάλιστρα και να αλλάζουν τους όρους των συμβολαίων τους.

Παρά το γεγονός ότι η καταιγίδα έχει περάσει, ο κίνδυνος παραμένει. Το πολικό αρκτικό αέρα που ακολουθεί το φαινόμενο αναμένεται να δυσκολέψει τις προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης και των υποδομών.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για «δευτερογενείς ζημιές», όπως το πάγωμα των σωληνώσεων και δομικά προβλήματα σε κτίρια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω διακοπές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες για μεγάλο διάστημα μετά την απομάκρυνση του χιονιού. Επιπλέον, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ θα δοκιμαστούν περαιτέρω, καθώς η ζήτηση αναμένεται να εκτοξευθεί λόγω των ακραία χαμηλών θερμοκρασιών.