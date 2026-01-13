H Hoolie Pet Insurance παρέχει τα πρώτα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικιδίων (Silver, Gold, Platinum Dynasty) για σκύλους και γάτες στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στους γονείς κατοικιδίων την πλήρη κάλυψη που αξίζουν οι τετράποδοι φίλοι τους, με ευελιξία, διαφάνεια και απλή διαδικασία αποζημίωσης.

Τι προσφέρουν τα προγράμματα:

Ελεύθερη επιλογή κτηνιάτρου σε όλη την Ελλάδα! Κάλυψη έως 90% για εξετάσεις, θεραπείες, επεμβάσεις και έκτακτα περιστατικά! Ευέλικτα πακέτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε κατοικιδίου με υψηλά ετήσια κεφάλαια κάλυψης (Silver 2000€ / Gold 3000€ / Platinum Dynasty 5000€) Για πρώτη φορά στην Ευρώπη διάγνωση υγείας σκύλου και γάτας με Ai (δωρεάν από 1 έως 6 φορές το χρόνο αναλόγως με το πακέτο κάλυψης) Κάλυψη για απώλεια ή κλοπή κατοικιδίου! Νομική Προστασία σε αξιώσεις τρίτων! Διαφάνεια χωρίς ψιλά γράμματα – ξέρετε πάντα τι πληρώνετε Καινοτόμες πρόσθετες καλύψεις όπως η κάλυψη αποχαιρετισμού (“Farewell”) για πρώτη φορά στην Ευρώπη! Εύκολη διαδικασία αίτησης και αποζημίωσης! Πρόσθετες παροχές σε προνομιακές τιμές (π.χ. αιματολογικό check-up σκύλου και γάτας)

Η συμμετοχή της Helvetia, ένας από τους κορυφαίους και πιο αξιόπιστους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, προσφέρει στους ασφαλισμένους μας σταθερότητα, διαφάνεια και εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς πρέπει να είναι η σύγχρονη ασφάλιση.

Η Hoolie δημιουργήθηκε με όραμα να κάνει την ασφάλιση προσβάσιμη, απλή και πραγματικά χρήσιμη για κάθε γονέα κατοικιδίου. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε έμπρακτα την αγάπη σας προς τους τετράποδους φίλους σας, προσφέροντάς σας μία λύση που όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά σας γλιτώνει από πολύπλοκες διαδικασίες, άγχος και δυσάρεστες καταστάσεις. Η υγεία και η φροντίδα των τετράποδων φίλων μας δεν πρέπει να είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους.

Μπορείτε πλέον ψηφιακά και εύκολα να προχωρήσετε στην ασφάλιση του κατοικιδίου σας, μέσα από την ολοκαίνουργια online εφαρμογή μας.